Beata Kozidrak to niewątpliwie jedna z największych gwiazd polskiego przemysłu muzycznego. Po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi piosenkarka wraca do aktywności zawodowej. Niedawno mogliśmy ją zobaczyć w roli jurorki w "Tańcu z gwiazdami". Piosenkarka udzieliła wywiadu, w którym poruszyła temat popularności i rozpoznawalności. Podkreśliła, że często jest to dla niej problematyczne. Nawet nałożenie peruki nie jest rozwiązaniem.

Beata Kozidrak wprost o nałożeniu peruki. To stało się w obecności jej córek

W rozmowie z reporterem "Faktu" Kozidrak poruszyła temat popularności. Okazuje się, że piosenkarce trudno pozostać niezauważoną. Wspomniała o sytuacji, gdy zdecydowała się założyć perukę, by uniknąć bycia rozpoznaną. - To jest bardzo trudne. Nie zapomnę jednej sytuacji, kiedy córki wyciągnęły mnie na miasto. Byłyśmy na wakacjach i włożyły mi perukę na głowę - taką ciemniejszą. Dla niepoznaki założyłam sobie okulary i z początku czułam się naprawdę bosko, bo szłam wśród ludzi i nikt mnie nie poznawał, nikt nie zerkał w moim kierunku. To było mega! - mówiła z zadowoleniem wokalistka. - No ale w końcu weszłyśmy do jakiegoś butiku i pani poznała mnie po głosie. To zabawna sytuacja, bo powiedziała mi wtedy, że świetnie się zakamuflowałam, ale nie mogę się odzywać, bo wtedy wszystko się wyda. I tak skończyła się moja przygoda z zakupami. Ale dodam przy okazji, że ja nie stronię od ludzi, chcę obcować wśród innych - zaznaczała w wywiadzie.

Czy Kozidrak zdarza się wychodzić na randki z partnerem? Decyduje się na jedzenie w domu. - Ja z moim partnerem nie muszę chodzić na randki. Kolacje jemy w domu, raz robi ją on, raz ja. Oczywiście chętnie bym wyszła gdzieś na miasto, ale wszędzie by o tym pisano. Miłość nie jest na pokaz. Mój partner wiele mi pomógł w chorobie, jest kochany i bardzo szanuję jego prywatność - mówiła gwiazda.

Beata Kozidrak nosi peruki. Zobaczyliśmy jej naturalne włosy

Wiadomo, że piosenkarka decyduje się na noszenie peruk. Na Instagramie gwiazdy pojawił się filmik, na którym przygotowuje się do występu w Operze Leśnej. Dzięki temu mogliśmy zobaczyć, jak wygląda przed założeniem peruki! Widać, że jej naturalne włosy są krótsze od tych, które zazwyczaj widzimy w mediach. Kozidrak ma pocieniowane pasma do ramion. Tutaj zobaczycie, jak wyglądała wokalistka w naturalnej fryzurze: Tak naprawdę wyglądają włosy Beaty Kozidrak. Od lat ukrywa je pod peruką