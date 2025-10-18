Nie żyje gwiazdor filmu "Noce i dnie". Miał 85 lat

Andrzej Mrożewski był znanym i cenionym aktorem teatralnym oraz filmowym. W latach 1985-1995 był związany z Teatrem Satyry "Maszkaron" w Krakowie jako aktor oraz dyrektor naczelny i artystyczny (od 1990 roku). Największą popularność przyniosła mu rola Tadeusza Krępskiego w kultowym filmie "Noce i dnie". Informację o jego śmierci przekazał siostrzeniec artysty, Michał Popłoński. "Ostatni z aktorskiego rodu Mrożewskich, syn Zdzisława, Andrzej, Jędrek, wuj mój, odszedł dziś rano po ciężkiej chorobie w wieku 85 lat" - czytamy na jego profilu na Facebooku.

