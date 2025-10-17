Skórzany komplet i zmysłowe pozy. Doda podzieliła fanów

Doda na swoim profilu na Instagramie opublikowała nowe nagranie, w którym pojawiła się w odważnej stylizacji. Skórzany komplet, zadziorny makijaż, wyraziste dodatki i typowa dla niej pewność siebie - wszystko to sprawiło, że pod filmem zaroiło się od komentarzy. Jedni nie kryją zachwytu, inni zarzucają jej wulgarność.

Doda pod lupą fanów. Jej nowe nagranie wywołało burzę. "Dlaczego tak wulgarnie?"

Doda zaprezentowała się w skórzanej kurtce z napisem "CELEBRITY" na plecach, zestawionej z krótkimi szortami i topem. Stylizację dopełniły czerwone kolczyki w kształcie piorunów oraz wysoki kucyk. Jednak nie sam ubiór zwrócił uwagę internautów - nagranie pełne jest charakterystycznych dla Dody pewnych siebie póz. Nie zabrakło też autoironii - w jednej ze scen Doda z humorem pozuje przy lusterku samochodowym.

Pod nagraniem szybko rozgorzała gorąca dyskusja. Jedni chwalą Dodę za formę, odwagę i energię, inni zarzucają jej przekraczanie granic dobrego smaku. "Lata mijają, a Doda jak marzenie", "Wow! Kreacja ogień!", "Ona jest perfekcyjna" - pisali zachwyceni fani. Inni jednak mieli w tej kwestii nieco inne zdanie. "Dlaczego tak wulgarnie?", "Serio? Wulgarne gesty i pokazywanie gołej d**y to pewność siebie? Naprawdę?" - czytamy. Nie zabrakło też głosów broniących piosenkarkę. "To nie wulgarność to pewność siebie, trudna do zniesienia dla niektórych" - napisała jedna z internautek. Kadry z nagrania zobaczycie w naszej galerii:

Doda zdradza, jak dba o formę. Przytyła cztery kilogramy

Doda ostatnio w mediach społecznościowych opowiedziała szczerze o tym, jak wygląda jej podejście do treningów i stylu życia. Zdradziła także, ile przytyła - i to nie bez powodu. Piosenkarka opublikowała na InstaStories zdjęcie i nagranie, w którym wyjaśniła, że w ciągu roku przybrała na wadze cztery kilogramy, jednak jak podkreśliła, są to mięśnie. "Co zrobiłam, żeby mieć takie pośladki? Przytyłam w ciągu roku cztery kg w mięśniach, zmieniałam system treningu na bardziej siłowy, ćwiczę każdą partię pośladka, nie tylko jedną" - napisała. Wokalistka dodała, że jej obecna forma to efekt licznych wyrzeczeń i konsekwencji w codziennych nawykach. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.