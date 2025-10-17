17 październik 2025r. to data, którą na długo zapamiętają osoby, a także organizacje działające na rzecz praw zwierząt. Dla nich jest to wyczekiwany dzień po wieloletnich staraniach. I o tyle, co dla nich jest to powód do dumy i świętowania, tak hodowcy zwierząt mogą nie być, aż tak optymistyczni. Sejm przyjął bowiem nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza zakaz hodowli zwierząt na futra. Ta decyzja spotkała się z wielkim aplauzem na sali obrad. Matylda Damięcka podsumowała to, co się stało wymowną grafiką.

Tak Matylda Damięcka reaguje na nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Jaśniej się nie da

Matylda Damięcka prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych. Aktorka znana jest z grafik, które dosadnie komentują, to co się dzieje wokół nas. Tym samym nawiązuje do aktualnych wydarzeń zarówno w kraju, jak i za granicą. W związku z przyjęciem nowelizacji ustawy, która zakazuje hodowli zwierząt na futra, nie pozostała więc obojętna. Na InstaStories zamieściła charakterystyczne dla siebie białe tło z napisem: "Jutro będzie jutro". Pierwsze dwa słowa są lekko napisane czarną kredką. Natomiast trzecie jest zdecydowanie większe, pogrubione i z obwódką, która przypomina zwierzęce futro. Na tym jednak nie koniec, ponieważ na samym dole znajduje się również maluteńki szkic zwierzęcego ogona, co z pewnością nawiązuje do wykorzystywania żywych stworzeń do modowych dodatków. Trzeba przyznać, że ta grafika jest niezwykle wymowna i trafiająca w samo sedno sprawy. Jesteście ciekawi, jak to wygląda? Zajrzyjcie do naszej galerii.

Sejm uchwalił ustawę zakazującą hodowli zwierząt na futra. Polska dołącza do innych europejskich krajów

Za nowelizacją ustawy głosowało 339 posłów, 78 zagłosowało przeciw, a 19 osób wstrzymało się od głosu. Choć ustawa ma wejść w życie, to aby zobaczyć realne efekty będziemy musieli uzbroić się w cierpliwość. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą fermy nie zamkną ich z dnia na dzień. Na wygaszenie swoich działalności mają czas do końca 2033r. Jednak Ci, którzy zakończą prace nieco wcześniej, bo do 2031r. będą mogli liczyć na specjalne odszkodowanie. Warto wspomnieć, że zakaz hodowli zwierząt na futra obowiązuje w wielu krajach np. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Norwegii, Holandii czy Słowenii lub we Włoszech. W innych natomiast obowiązują bardzo rygorystyczne przepisy, które faktycznie uniemożliwiają prowadzenie takiej działalności. A jeszcze inne są w podobnej sytuacji, co teraz Polska, czyli wprowadziły takie zakazy, które mają zacząć obowiązywać w najbliższych latach.