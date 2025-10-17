W wieku zaledwie 35 lat zmarła Baek Se-hee, południowokoreańska pisarka, która zyskała międzynarodową sławę dzięki swojej debiutanckiej książce "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki". Informację o jej śmierci przekazała Koreańska Agencja Donacji Organów. Przyczyna zgonu nie została ujawniona.

REKLAMA

Zobacz wideo Zagadkowa śmierć Jolanty Brzeskiej. Po 14 latach od tragedii dotarliśmy do akt sprawy

Nie żyje Baek Se-hee, autorka bestsellera "Chcę umrzeć, ale chcę też zjeść tteokbokki". Miała 35 lat

Baek Se-hee dała się poznać jako autorka poruszająca trudne tematy zdrowia psychicznego. W swojej książce "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki, łączącej formę pamiętnika z rozmowami terapeutycznymi, opowiadała o zmaganiach z depresją i niską samooceną. Opublikowana w 2018 roku książka szybko zdobyła popularność w Korei Południowej, pomagając przełamywać społeczne tabu dotyczące zdrowia psychicznego. Po przetłumaczeniu na język angielski w 2022 roku zdobyła również uznanie na arenie międzynarodowej - znalazła się na liście Sunday Times, a "New York Times" określił ją jako jedną z najważniejszych pozycji na temat depresji ostatnich lat. Bestsellerowa książka Baek Se-hee została doceniona za to, że w subtelny i autentyczny sposób podejmuje temat zdrowia psychicznego. Autorka porusza w niej swoje osobiste zmagania - zwłaszcza wewnętrzny konflikt między depresją a czerpaniem radości z drobnych codziennych przyjemności.

Baek Se-hee urodziła się w 1990 roku. Studiowała kreatywne pisanie, a zanim zadebiutowała jako autorka, przez pięć lat pracowała w branży wydawniczej.

Baek Se-hee napisała książkę o rozmowach z terapeutą

Śmierć pisarki potwierdziła Koreańska Agencja Donacji Organów. Zgodnie z wolą zmarłej, jej organy, czyli serce, płuca, wątroba i nerki, zostały przekazane osobom oczekującym na przeszczep. "Znając jej dobre serce, które tak bardzo kochało i nie potrafiło nikogo nienawidzić, mam nadzieję, że teraz może spoczywać w pokoju w niebie. Bardzo cię kocham" - napisała w mediach społecznościowych siostra pisarki. Anton Hur, który przetłumaczył książkę Baek na język angielski, napisał na Instagramie, że jej narządy uratowały życie pięciu osobom, ale "jej czytelnicy wiedzą, że swoją twórczością poruszyła serca milionów ludzi".

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia [LINK: Centrum Wsparcia] pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.