Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych trenerek w Polsce. Ukochana Roberta Lewandowskiego lubi również modę. Kobieta chętnie dzieli się swoimi stylizacjami, które łączą najnowsze trendy z jej osobistym stylem. Anna często bierze udział w pokazach mody. Niedawno uczestniczyła w Paris Fashion Week, a teraz udała się do Nowego Jorku. Tym razem była na pokazie Victoria's Secret. W drodze powrotnej modelka nie mogła się powstrzymać. Tym razem sama poczuła się jak modelka.
Na pokazie Victoria's Secret Anna Lewandowska miała możliwość podziwiać topowe modelki z całego świata. Na catwalku pojawiły się między innymi Adriana Lima czy Gigi Hadid. Polska celebrytka wcale nie odstawała w swojej wyjątkowej stylizacji i rozświetlonym makijażu. Dla niej pokaz nie skończył się w Nowym Jorku. Celebrytka postanowiła zrobiła prawdziwy show... na lotnisku! W najnowszym nagraniu, które opublikowała w mediach społecznościowych, Anna Lewandowska wcieliła się w "Aniołka" Victoria's Secret. Bez wahania maszerowała na lotnisku, pozując, przesyłając buziaki pozostałym pasażerom, niczym modelka światowej sławy. Nie da się ukryć, że był to jedynie żart. Myślicie, że Lewandowska ma szanse zaistnieć również w modelingu?
Ewa Rubasińska-Ianiro skrytykowała pokaz Victoria's Secret. "Przesadzone stylizacje, kiczowate inscenizacje, cyrkowe emocje podlane sosem 'girl power' w wersji 2010" - podkreśliła. Pozytywnie oceniła jednak strój trenerki fitness. "Na tym tle stylizacja Anny Lewandowskiej to zaskakująco racjonalny punkt odniesienia. Jest spokojna, przemyślana i co najważniejsze - zachowująca optyczne proporcje. W świecie, gdzie przesada wciąż udaje glamour, ona postawiła na równowagę. Sukienka, dzięki optycznemu podkreśleniu czarnym pasem talii, modeluje sylwetkę i dodaje jej lekkości, a przedłużony dekolt i pionowe paski wzdłuż korpusu wydłużają figurę" - stwierdziła ekspertka w rozmowie z nami. Szczegóły znajdziecie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Przejmujące wyznanie Lewandowskiej. Obejrzała dokument o Beckham. Takie ma wnioski
