Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych trenerek w Polsce. Ukochana Roberta Lewandowskiego lubi również modę. Kobieta chętnie dzieli się swoimi stylizacjami, które łączą najnowsze trendy z jej osobistym stylem. Anna często bierze udział w pokazach mody. Niedawno uczestniczyła w Paris Fashion Week, a teraz udała się do Nowego Jorku. Tym razem była na pokazie Victoria's Secret. W drodze powrotnej modelka nie mogła się powstrzymać. Tym razem sama poczuła się jak modelka.

To Lewandowska zrobiła po pokazie Victoria's Secret. Wszystko nagrała

Na pokazie Victoria's Secret Anna Lewandowska miała możliwość podziwiać topowe modelki z całego świata. Na catwalku pojawiły się między innymi Adriana Lima czy Gigi Hadid. Polska celebrytka wcale nie odstawała w swojej wyjątkowej stylizacji i rozświetlonym makijażu. Dla niej pokaz nie skończył się w Nowym Jorku. Celebrytka postanowiła zrobiła prawdziwy show... na lotnisku! W najnowszym nagraniu, które opublikowała w mediach społecznościowych, Anna Lewandowska wcieliła się w "Aniołka" Victoria's Secret. Bez wahania maszerowała na lotnisku, pozując, przesyłając buziaki pozostałym pasażerom, niczym modelka światowej sławy. Nie da się ukryć, że był to jedynie żart. Myślicie, że Lewandowska ma szanse zaistnieć również w modelingu?

Anna Lewandowska na pokazie Victoria's Secret. Eksperci zabrali głos

Ewa Rubasińska-Ianiro skrytykowała pokaz Victoria's Secret. "Przesadzone stylizacje, kiczowate inscenizacje, cyrkowe emocje podlane sosem 'girl power' w wersji 2010" - podkreśliła. Pozytywnie oceniła jednak strój trenerki fitness. "Na tym tle stylizacja Anny Lewandowskiej to zaskakująco racjonalny punkt odniesienia. Jest spokojna, przemyślana i co najważniejsze - zachowująca optyczne proporcje. W świecie, gdzie przesada wciąż udaje glamour, ona postawiła na równowagę. Sukienka, dzięki optycznemu podkreśleniu czarnym pasem talii, modeluje sylwetkę i dodaje jej lekkości, a przedłużony dekolt i pionowe paski wzdłuż korpusu wydłużają figurę" - stwierdziła ekspertka w rozmowie z nami. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.