Tymon Tymański odwołuje koncerty. W tle finansowe kłopoty

Tymon Tymański to znany polski wokalista, skandalista, a także poeta i felietonista. Piosenkarz ma wielu fanów, którzy wyczekują koncertów w najbliższym czasie, jednak sam zainteresowany musiał część z nich rozczarować. W tle poważne problemy, o których wspomniał na Facebooku. Jesteście ciekawi, co przydarzyło się muzykowi?

Tymon Tymański został zmuszony do odwołania wydarzeń. Wpadł w tarapaty

"Nasi kochani i cudowni słuchacze! Najmocniej przepraszamy was za odwołane koncerty w Katowicach, Gomunicach, Poznaniu, Łodzi. Obiecujemy, że zagramy u was z odpowiednim j*******m... Już na wiosnę" - zaczął w poście Tymański. "Jestem dyplomatą, ale nie jestem i nie zostanę politykiem. Mógłbym ściemniać, że zmieniam płeć (przemocowy żart, za który przepraszam), że Olaf ma pół- albo ćwierćpaśca, że Szymon miał incydent psychotyczny po buciolu i wylądował w szpitalu, a Alan wybuchł albo porwało go UFO. Ale to wszystko nieprawda. Mamy się świetnie i lubimy się bardziej niż kiedykolwiek. Nagraliśmy bardzo fajną płytę, z której jesteśmy dumni. Marzymy o tym, żeby grać koncerty" - dodał następnie w swoim stylu. Okazuje się, że przyczyną odwołania koncertów są problemy finansowe. "Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedawalności koncertów zespołu, który startuje niejako od nowa. Jest odzew, są dobre recenzje, jest spore zainteresowanie. Ale jeśli się wynajmuje kluby na 500-1000 osób i jest się gotów zapłacić za każdy wynajem po pięć, siedem, dziewięć czy 13 tysięcy... Można nieźle popłynąć" - czytamy.

Tymon Tymański o problemach z budżetem. Teraz musi wszystko naprawić

Kluczowym krokiem dla muzyka była zmiana managementu. Przyznał, że jego aktywność zawodowa na razie stoi w miejscu, ponieważ musi odnaleźć się w nowej sytuacji. Pracuje nad tym z zespołem, aby szybko wrócić do fanów. "Obiecujemy wam, że wrócimy silniejsi i lepsi muzycznie" - oznajmił. Część koncertów jednak odbędzie się w najbliższej przyszłości. "Tymczasem jeszcze raz przepraszamy za sprawiony zawód, zapraszając na te koncerty, które na pewno się odbędą: 24 października - Spatif, Sopot, 16 listopada - Hydrozagadka, Warszawa, 18 grudnia - Monk, Gdańsk" - czytamy.