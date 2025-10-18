Paweł Okraska zyskał popularność dzięki roli Michała Łagody w "M jak miłość". U szczytu popularności odszedł z serialu. Przez lata aktor skupiał się na karierze w teatrze i grywał epizodyczne postaci w filmach. Teraz Okraska powraca na mały ekran w kryminalnym serialu "Uroczysko". Aktor dołączy do Antoniego Królikowskiego, Anny Iberszer, Roberta Gonery i Przemysława Cypryańskiego. Zobaczcie, jak dziś wygląda były gwiazdor "M jak miłość".

Zobacz wideo Plejada sław "M jak miłość" w "TzG". To Popiel usłyszał od reżysera serialu

Paweł Okraska powraca na mały ekran. Zagrał w serialu kryminalnym

W serialu "Uroczysko", który emitowany jest na antenie TV4 , Paweł Okraska wciela się w Jacka Halera, psychoterapeutę stosującego dość niekonwencjonalne metody. Choć wielu widzów kojarzy go głównie z roli "M jak miłość", ma on znacznie bogatszy dorobek. Mogliśmy go oglądać w "Liczbie doskonałej" Krzysztofa Zanussiego, "Prawdziwych zbrodnie" z Jimem Carreyem czy "Boże skrawki", gdzie wystąpił u boku Willema Dafoe. Od wielu lat Okraska skupia się głównie na grze w teatrze. Występował na deskach Teatru im. Słowackiego, Starego, Bagateli i Ludowego w Krakowie, Teatru Śląskiego w Katowicach czy Polonia w Warszawie, a ostatnio w Teatrze Skene.

Co jakiś czas czytam, że zniknąłem po odejściu z "M jak miłość". Otóż nie zniknąłem, cały czas wykonuję zawód aktora wyuczony w Szkole Teatralnej w nazwie, której nie znajduję słowa telewizja czy film. Nie od dziś wiadomo, że najważniejszą bazą aktora są deski sceniczne, co nie znaczy, że ekran nie jest miłą odskocznią, z której korzystam przy nadarzającej się okazji

- mówił w rozmowie z Plejadą.

Paweł Okraska jest związany ze znaną aktorką. Ona też występowała w "M jak miłość"

Paweł Okraska trzyma swoje życie prywatne z dala od mediów. Od wielu lat związany jest z aktorką Magdaleną Walach, która również wystąpiła w "M jak miłość". W serialu wcieliła się w prokurator Agnieszkę Olszewską. W 2006 roku para doczekała się syna Piotra. Pomimo iż oboje są aktorami, rzadko pojawiają się na imprezach branżowych. Historia miłości Okraski i Walach to materiał na scenariusz filmowy. Zakochani poznali się jeszcze na studiach. - Chodziłem po szkole z nadzieją, że cię gdzieś spotkam na korytarzu. Szukałem jej, jak jakiś małolat zaglądałem przez dziurkę od klucza do sal, w których miała zajęcia. To tak naprawdę ja byłem jej pierwszym jurorem, podglądając ją na zajęciach z tańca - wspominał aktor podczas wspólnego wywiadu dla "Vivy!".