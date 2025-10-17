Julia Wieniawa zaskoczyła fankę na koncercie. Tego nikt się nie spodziewał

Julia Wieniawa jest aktualnie w trakcie trasy koncertowej "Światłocienie Tour 2025". Gwiazda relacjonuje swoje koncerty w mediach społecznościowych na bieżąco, pokazując jak wyglądają jej występy, jak i realia za kulisami. 16 października Wieniawa występowała we Wrocławiu, skąd także udostępniła zdjęcia i nagrania. Artystka podzieliła się przy tym poruszającą rolką, w której pokazała, co wydarzyło się w czasie tego koncertu.

Zobacz wideo Wieniawa o problemach z wytwórnią i singlu, który zniknął ze Spotify

Julia Wieniawa spełniła marzenie fanki. To była pierwsza taka sytuacja

Wieniawa udostępniła nagranie, na którym pokazała, jak w trakcie koncertu zaprosiła na scenę jedną ze swoich fanek. Dziewczyna stała w pierwszym rzędzie podczas występu i trzymała kartkę z pytaniem: "Mogę zatańczyć na scenie do 'Kocham'?". Artystce udało się to przeczytać i odpowiedziała: Możesz. Krótko potem fanka została zaproszona na backstage, gdzie szybko przygotowali ją do wejścia na scenę. Dziewczyna imieniem Zosia zrobiła przy tym niezłe show. Wielbicielka Wieniawy pokazała swoje umiejętności taneczne, gdy gwiazda śpiewała wspominany hit "Kocham". Widownia była zachwycona. "I nagle przypominasz sobie, po co to wszystko" - skwitowała nagranie z całej sytuacji Julia.

W komentarzach pod postem prędko pojawiło się wiele wpisów internautów. "Omg kocham to! Podziwiam za odwagę, wielki sukces ci wróżę Zosia", "Ale extra, że mogła spełnić to marzenie", "To było tak piękne", "Ale czad!", "Cudowna" - mogliśmy przeczytać pośród nich.

Redaktor Plotka udał się na koncert Julii Wieniawy. Tak ocenił jej umiejętności wokalne

Redaktor Plotka Marcin Wolniak udał się koncert Wieniawy w Krakowie, którym na początku października rozpoczęła swoją trasę. Nasz dziennikarz szczerze ocenił całe wydarzenie i wziął pod lupę umiejętności wokalne gwiazdy. Jego zdaniem, Wieniawie śpiewanie faktycznie wychodzi. "Śpiewa pewnie i czysto, z intonacją nie ma żadnych problemów. Jej barwa głosu jest bardzo przyjemna dla ucha i mniej nosowa niż na samym początku muzycznej kariery" - mogliśmy przeczytać w artykule: "Słyszałem, jak Julia Wieniawa śpiewa na żywo. Niektórzy będą bardzo zaskoczeni".