Fryderyk Chopin zmarł 17 października 1849 roku w wieku zaledwie 39 lat. Za przyczynę śmierci polskiego kompozytora uznano gruźlicę. Swoje ostatnie chwile Chopin spędził w Paryżu, gdzie ostatecznie także spoczęło jego ciało. Grób pianisty znajduje się na słynnym cmentarzu Père-Lachaise, podczas gdy jego serce przeniesiono do warszawskiej Bazyliki Świętego Krzyża.

Fryderyk Chopin zmarł 176 lat temu. Tak wygląda teraz jego grób

Grób kompozytora odsłonięto w pierwszą rocznicę jego śmierci w 1850 roku. Pomnik składa się z cokołu z marmurową figurą muzy Euterpe, która pochyla się nad złamaną lirą. Na przedniej ścianie można zobaczyć medalion z podobizną Chopina oraz umieszczone napisy - "Fryderykowi Chopinowi, jego przyjaciele", "Fryderyk Chopin, urodzony w Polsce, w Żelazowej Woli pod Warszawą", "Syn emigranta francuskiego ożenionego z panią Krzyżanowską, córką polskiego szlachcica".

Choć grób znajduje się w Paryżu, nie brakuje na nim wieńców, kwiatów oraz zniczy składanych również przez Polaków. Na aktualnych zdjęciach możemy zobaczyć, że w dniu rocznicy śmierci Chopina pamiętało o nim wielu naszych rodaków. Można dostrzec, że jeden z wieńców złożyli uczniowie polskiej szkoły muzycznej.

Konkurs Chopinowski powoli dobiega końca. Znamy finalistów

Przypomnijmy, że w dniach od 2 do 23 października ma miejsce w Warszawie XIX Konkurs Chopinowski. Aktualnie mamy już za sobą III etapy zmagań pianistów, a jury konkursowe zdecydowało, kto dostał się do finału. Co ważne, wśród jedenastu wyróżnionych uczestników znalazł się jeden Polak - Piotr Alexewicz. Pianista będzie walczył w finale z przedstawicielami Kanady, Gruzji, Japonii, Chin, Stanów Zjednoczonych, oraz Malezji. Mimo wejścia do III etapu konkursu do finału nie udało się awansować dwóm innym Polakom - Piotrowi Pawlakowi oraz Yehudzie Prokopowiczowi.