W lipcu media obiegły szokujące wieści o dwóch prezenterach stacji TVN Turbo, którzy zostali oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach. Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, sprawę Adama K. i Patryka M. już od jakiegoś czasy badała Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ. Analizowano dowody, przesłuchiwano świadków i przeprowadzono potrzebne badania w tym m.in. testy DNA. - Obaj mężczyźni odpowiedzą za gwałt. Pokrzywdzonymi są dwie kobiety w wieku 26 i 34 lat - potwierdziła w lipcu Joanna Sagan, szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice Północ. Rozprawa dziennikarzy rozpoczęła się we wrześniu i toczy się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo, kiedy proces będzie kontynuowany.
9 września w Sądzie Okręgowym w Katowicach odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie Adama K. i Patryka M. podczas której ustalono, że proces nie będzie jawny. Jak w rozmowie z serwisem Plejada przekazał Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach, o wyłączeniu jawności wnioskowali zarówno prokurator, jak i sami obrońcy oskarżonych. - Wyłączenie jawności rozpraw w całości nastąpiło wskutek wydania postanowienia z dnia 16 lipca 2025 roku - podkreślił rzecznik. Ujawniono, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa. Jak się okazuje, dojdzie do niej jeszcze w tym miesiącu.
Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 23 października 2025 roku, godz. 9:00. Terminy rozpraw, zgodnie z zarządzeniem sędziego referenta, odbywają się w salach rozpraw należących do Sądu Okręgowego w Katowicach
- przekazał rzecznik w rozmowie z serwisem Plejada.
Jak podała wcześniej "Gazeta Wyborcza", do przestępstwa miało dość w nocy z 11 na 12 października 2024 roku, kiedy związani ze stacją TVN Turbo dziennikarze realizowali kolejny odcinek swojego programu na Rajdzie Śląskim w Katowicach. Zarówno Adam K., jak i Patryk M. nie przyznają się do winy i twierdzą, że padli ofiara prowokacji. Kiedy akt oskarżenia trafił do sądu, obaj dziennikarze decyzją TVN Warner Bros. Discovery zostali zawieszeni.
Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.
