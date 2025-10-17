W lipcu media obiegły szokujące wieści o dwóch prezenterach stacji TVN Turbo, którzy zostali oskarżeni o gwałt na dwóch kobietach. Jak informowaliśmy kilka miesięcy temu, sprawę Adama K. i Patryka M. już od jakiegoś czasy badała Prokuratura Rejonowa Katowice-Północ. Analizowano dowody, przesłuchiwano świadków i przeprowadzono potrzebne badania w tym m.in. testy DNA. - Obaj mężczyźni odpowiedzą za gwałt. Pokrzywdzonymi są dwie kobiety w wieku 26 i 34 lat - potwierdziła w lipcu Joanna Sagan, szefowa Prokuratury Rejonowej Katowice Północ. Rozprawa dziennikarzy rozpoczęła się we wrześniu i toczy się za zamkniętymi drzwiami. Wiadomo, kiedy proces będzie kontynuowany.

Zobacz wideo Lidia Kazen zachwala TVN. Odpowiedziała na zarzuty widzów

Dziennikarze TVN pod koniec października znów stanął przed sądem. Wyznaczono termin drugiej rozprawy

9 września w Sądzie Okręgowym w Katowicach odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie Adama K. i Patryka M. podczas której ustalono, że proces nie będzie jawny. Jak w rozmowie z serwisem Plejada przekazał Jacek Krawczyk, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Katowicach, o wyłączeniu jawności wnioskowali zarówno prokurator, jak i sami obrońcy oskarżonych. - Wyłączenie jawności rozpraw w całości nastąpiło wskutek wydania postanowienia z dnia 16 lipca 2025 roku - podkreślił rzecznik. Ujawniono, kiedy odbędzie się kolejna rozprawa. Jak się okazuje, dojdzie do niej jeszcze w tym miesiącu.

Kolejny termin rozprawy wyznaczono na dzień 23 października 2025 roku, godz. 9:00. Terminy rozpraw, zgodnie z zarządzeniem sędziego referenta, odbywają się w salach rozpraw należących do Sądu Okręgowego w Katowicach

- przekazał rzecznik w rozmowie z serwisem Plejada.

Adam K. i Patryk M. nie przyznają się do winy. Twierdzą, że padli ofiarami prowokacji

Jak podała wcześniej "Gazeta Wyborcza", do przestępstwa miało dość w nocy z 11 na 12 października 2024 roku, kiedy związani ze stacją TVN Turbo dziennikarze realizowali kolejny odcinek swojego programu na Rajdzie Śląskim w Katowicach. Zarówno Adam K., jak i Patryk M. nie przyznają się do winy i twierdzą, że padli ofiara prowokacji. Kiedy akt oskarżenia trafił do sądu, obaj dziennikarze decyzją TVN Warner Bros. Discovery zostali zawieszeni.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.