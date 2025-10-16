Nawrocka cała na różowo w poruszającym wpisie. Dostała ważny tytuł

Marta Nawrocka na bieżąco informuje o swojej działalności jako pierwsza dama w mediach społecznościowych. Żona prezydenta chętnie dzieli się zdjęciami z różnych wydarzeń, w których bierze udział. W czwartek 16 października Nawrocka zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego przedstawicielki klubów Federacji Stowarzyszeń "Amazonki".

Zobacz wideo Miesiąc Świadomości Raka Piersi - rozmawiamy o profilaktyce

Marta Nawrocka na spotkaniu z Amazonkami. Pierwsza dama udostępniła poruszający wpis

"Dziś Sala Kolumnowa w Pałacu Prezydenckim nabrała różowych barw. To nie tylko symbol, ale wyraz solidarności z wszystkimi kobietami dotkniętymi rakiem piersi" - napisała pod serią zdjęć z wydarzenia Nawrocka. Jak się okazało, pierwsza dama otrzymała z rąk przybyłych gości ważny tytuł. "Z ogromnym wzruszeniem spotkałam się z Amazonkami z całej Polski - które każdego dnia pokazują, czym jest odwaga, determinacja i siła wspólnoty. Przyjęłam rolę Ambasadorki Kobiet z Rakiem Piersi - chcę wspierać, mówić głośno o profilaktyce i przypominać, że wczesne wykrycie może uratować życie. Badajmy się i edukujmy" - dodała żona prezydenta.

W komentarzach obserwatorzy nie kryją, że cieszą się, iż Nawrocka zabiera głos w ważnych społecznie sprawach. "Super, że jest pani aktywna i wspiera publicznie tak ważne rzeczy", "Słuszna inicjatywa. Badajmy się", "Tak właśnie powinna wyglądać i zachowywać się pierwsza dama", "I to jest piękne. Takie gesty są piękne. Dziękujemy pani" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Marta Nawrocka spotkała się z przedszkolakami. "Tyle ciepła i pozytywnej energii"

Na dzień przed Dniem Edukacji Narodowej 13 października, Marta Nawrocka odwiedziła także Pijarskie Przedszkole w Warszawie. Pierwsza dama spotkała się tam przedszkolakami oraz zwiedziła placówkę wraz z jej pracownikami. Najciekawszym momentem wizyty Nawrockiej była sesja pytań i odpowiedzi, pomiędzy nią a najmłodszymi. Małżonka prezydenta wyjawiła wtedy m.in., że jej ulubionym zwierzęciem z Australii jest koala. "Czas spędzony z dziećmi z Pijarskiego Przedszkola w Warszawie był cudowny - tyle ciepła i pozytywnej energii w jednym miejscu!" - pisała później Nawrocka w mediach społecznościowych. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Marta Nawrocka zasypana pytaniami. To zdradziła o Kasi".