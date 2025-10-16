Pomimo iż świadomość wobec krzywdy zwierząt rośnie z roku na rok, niektóre procedery wciąż trudno powstrzymać. Wciąż spotykamy jeszcze psy uwięzione na łańcuchach i nadal dopuszczalna jest hodowla zwierząt na futra. Stowarzyszenie Otwarte Klatki od lat walczy o zakaz zabijania zwierząt na futra. Ostatnio w mediach społecznościowych organizacji opublikowano kampanię społeczną poruszającą tę kwestię. W filmie wystąpiły polskie gwiazdy, które nie potrafiiły ukryć emocji.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Tracz o ustawie ws. zakazu hodowli zwierząt na futra

Maciej Zakościelny, Marta Manowska, Karolina Korwin-Piotrowska, Jankes, Maffashion oraz Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni w poruszającym spocie Otwartych Klatek

Czasem bywa, że celebryci wykorzystują swoją popularność w szczytnym celu. Tak było w przypadku kampanii społecznej Stowarzyszenia Otwarte Klatki, która ma na celu zwiększyć świadomość Polaków na temat krzywdy, jaka spotyka zwierzęta hodowane w fermach futrzarskich oraz zachęcić do działań przeciw temu procederowi. W spocie wystąpili: Maciej Zakościelny, Marta Manowska, Karolina Korwin-Piotrowska, Jankes, Maffashion oraz Kasia i Jacek Sienkiewiczowie z Kwiatu Jabłoni. Na filmie widzimy gwiazdy oglądające nagrania z ferm. Celebryci nie byli w stanie patrzeć na krzywdę zwierząt. Wielu z nich zalało się łzami.

Możemy już przestać?

- prosił Jacek Sienkiewicz. - Po prostu się zastanawiam, kim jesteśmy jako ludzie - pytała Karolina Korwin-Piotrowska. - Zwierzęta bez oka, z ranami na ciele, próbujące opiekować się swoimi małym dziećmi... Każdy z was może coś zmienić, bo mam poczucie, że my mamy wpływ cały czas - mówiła Manowska.

W mediach społecznościowych stowarzyszenia pojawił się także zachęcający do działania post. "Jesteśmy w historycznym momencie! Komisja Nadzwyczajna ds. Ochrony Zwierząt poparła projekt zakazu hodowli na futra. Dziś wieczorem odbędzie się drugie czytanie ustawy na sali plenarnej. Wykorzystaj tę szansę – napisz do polityków i domagaj się wprowadzenia zakazu" - czytamy w opisie nagrania.

Internauci poruszeni kampanią. "Robicie świetną robotę"

Kampania wywarła spore wrażenie na internautach. Komentujący wyrazili nadzieję, że tym razem uda się wprowadzić w życie zakaz hodowli zwierząt na futra. "Wielki szacunek dla wszystkich, którzy mieli i miały odwagę się z tym zmierzyć i zabrać głos", "Robicie świetną robotę w kwestii uświadamiania ludzi", "Wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w tym przedsięwzięciu ogromne podziękowania, jesteście ludźmi empatycznymi i posiadacie dobre serca" - czytamy w komentarzach.