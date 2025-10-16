Kim Kardashian chwaliła się luksusowym życiem, wtem... pokonała ją cena za karton mleka

Bez wątpienia Kim Kardashian należy do grona najpopularniejszych celebrytów na świecie. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że dzięki temu może pochwalić się imponującym majątkiem. W 2024 roku "Forbes" oszacował go na ponad 1,7 miliarda dolarów. Mając taką kwotę na koncie, nie trzeba martwić się o codzienne wydatki. Kim Kardashian ma za to inne zmartwienia i na pewno nie zgadniecie, jakie.

REKLAMA

Zobacz wideo Gortat imprezował z mężem Kim Kardashian. "Była opcja na pidżama party w rezydencji Playboya"

Kim Kardashian zaskoczyła wyznaniem. Chodzi o karton mleka

Kim Kardashian była gościnią w podcaście "Call Her Daddy", gdzie otworzyła się na temat swojego luksusowego życia. W rozmowie z prowadzącą Alex Cooper przyznała, że nic nie wie o kosztach życia i nie zna cen podstawowych produktów. - Nie mam pojęcia, ile kosztują niektóre proste rzeczy. Chciałabym wiedzieć cokolwiek, na przykład ile trzeba zapłacić za karton mleka - powiedziała Kim Kardashian. O dziwo jednak celebrytka zdaje sobie sprawę, ile kosztują jej stylizacje i fryzury, mimo że zwykle nie musi nawet za nie płacić. - To można liczyć nawet w milionach dolarów, włosy też nie są tanie. Jeśli kręcę program, to produkcja płaci za stroje. Zawsze to tak wygląda w mojej pracy - wyznała.

Kim Kardashian pozwana za zniesławienie. Pomówiła przypadkową osobę

To, że Kim Kardashian jest bogata, nie znaczy, że nie miewa problemów. Nie tak dawno media obiegła wiadomość, że Kim Kardashian została pozwana za rzekome zniesławienie po opublikowaniu na swoim instagramowym koncie zdjęcia niewłaściwej osoby. "Rolling Stone" jako pierwszy poinformował, że celebrytka chcąc zwrócić uwagę na historię Ivana Cantu, skazanego w Teksasie na karę śmierci za podwójne morderstwo, przez pomyłkę użyła zdjęcia innego mężczyzny o tym samym imieniu i nazwisku. Poszkodowany mieszkaniec Nowego Jorku nigdy nie był oskarżony o podobne przestępstwo. Mężczyzna w treści pozwu o odszkodowanie twierdzi, że działanie Kardashian naraziło go na utratę reputacji oraz wywołały u niego stres i poważne szkody emocjonalne. W odpowiedzi na zarzuty skierowane przeciwko Kardashian odpowiedział prawnik celebrytki, który określił sytuację jako "pomyłkę", podkreślając przy tym, że fotografia została natychmiast usunięta po wykryciu błędu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.