Bartłomiej Morawski grał w takich serialach, jak: "Na Wspólnej", "Barwy Szczęścia" i "Ojciec Mateusz", jednak nie zdobył dużej popularności dzięki swoim rolom. Teraz natomiast mówi o nim cała Polska. W czerwcu 2024 roku zapadł bowiem prawomocny wyrok w jego sprawie. Bartłomiej Morawski został skazany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na pięć lat pozbawienia wolności za gwałt na 16-latce. Nie trafił jednak do więzienia, ponieważ uciekł z Polski. Od sierpnia ubiegłego roku aktor jest ścigany listem gończym przez Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji, a obecnie nawet Interpol. Prokuratura zabrała głos w sprawie jego ucieczki.

Zobacz wideo Artur Ligęska skazany na dożywocie w Emiratach. MSZ: Konsul monitoruje sprawę

Bartłomiej Morawski ścigany przez Interpol. Prokuratura komentuje

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, w rozmowie z "Faktem" zdradził, jak Bartłomiejowi Morawskiemu udało się wyjechać z Polski i dlaczego nie trafił do więzienia. Okazuje się, że gdy akt oskarżenia przeciwko niemu trafił do sądu we wrześniu 2022 roku, to wtedy aktor przebywał w tymczasowym areszcie. Jednak w styczniu 2023 roku sąd zdecydował, by uchylić ten środek zapobiegawczy. "Prokurator złożyła zażalenie, lecz Sąd Apelacyjny w Warszawie nie uwzględnił go. Początkowo Morawski stawiał się na rozprawach i składał wraz z obrońcami wnioski dowodowe, ale po skazaniu go w innej sprawie na pięć lat więzienia zniknął" - powiedział Piotr Antoni Skiba.

Rzecznik podkreślił jednak, że wciąż toczy się postępowanie sądowe, mimo nieobecności Morawskiego. "Aktualnie postępowanie sądowe prowadzone jest pod jego nieobecność. Do przesłuchania pozostało jeszcze kilka osób. Gdyby Sąd Okręgowy w Warszawie uznał jego obecność za obowiązkową, wstrzymałoby to dalszy bieg sprawy i musiałoby skutkować jej zawieszeniem, co nie byłoby korzystne choćby z punktu widzenia przedawnienia karalności czynów, o które jest oskarżony" - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Bartłomiej Morawski może ukrywać się za granicą. Policja zabrała głos

Z kolei rzeczniczka komendy wojewódzkiej policji w Opolu w rozmowie z "Faktem" stwierdziła, że Bartłomiej Morawski ukrywa się poza Polską. - Na tym etapie nie ujawniamy szczegółów współpracy międzynarodowej - podkreśliła. Według doniesień "Newsweeka" jedna z internautek miała wskazać, że aktor może być w tureckiej części Cypru. Z kolei dziennikarze serwisu, powołując się na nieoficjalne źródła, twierdzą, że śledczy mają wiedzę o tym, że Morawski przemieszcza się między Niemcami, Turcją a Cyprem. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.