"Nasz nowy dom" to jedna z najpopularniejszych produkcji Polsatu, który przez lata emisji zgromadził wokół siebie rzeszę fanów i wielu sympatyków. Początkowo i przez dłuższy czas program prowadziła Katarzyna Dowbor, ale później pałeczkę przejęła Elżbieta Romanowska i teraz to ona wraz z ekipą budowlaną odwiedza rodziny w potrzebie. Niedawno jednym z bohaterów programu był pan Ryszard, który samodzielnie wychowuje dwójkę dzieci, wymagających leczenia. Mimo, że odcinek został już wyemitowany, to Elżbieta Romanowska nie zapomniała o uczestnikach. Właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowała, że rodzina założyła internetową zbiórkę pieniędzy. Okazuje się, że zbierają na ważną rzecz.

Uczestnik "Naszego nowego domu" założył zbiórkę internetową. Elżbieta Romanowska ruszyła z pomocą

Choć dzięki programowi "Nasz nowy dom" rodzina pana Ryszarda w końcu może cieszyć się wymarzonym domem, to na tym nie zakończyły się ich problemy. W związku z chorobami dzieci, pan Ryszard bardzo potrzebuje samochodu. Niestety, jego nie jest już zdatny do użytku. W tym momencie nie stać go na aż tak duży wydatek, a co za tym idzie nie ma jak zawieść dzieci do szkoły, czy lekarza. Mężczyzna zdecydował się założyć zbiórkę internetową, która ma mu pomóc w zakupie pojazdu.

Uczestnik programu potrzebuje 10 tys. zł. "Każdy rodzic wie, jak trudno jest patrzeć, gdy dziecko cierpi, a jeszcze trudniej, gdy nie ma się jak go zawieźć do lekarza, na badania czy do szkoły. Jestem Ryszard Zięba i samotnie wychowującym ojcem dwoje chorych i niepełnosprawnych dzieci. Każde z nich potrzebuje regularnych wizyt u lekarzy, specjalistów. Niestety nasz stary samochód odmówił posłuszeństwa, a bez niego codzienne życie stało się walką z bezsilnością" - czytamy na stronie zbiórki. Elżbieta Romanowska nie pozostała wobec tego obojętna. Prowadząca format postanowiła udostępnić zbiórkę na swoim Instagramie i w ten sposób wesprzeć starania pana Ryszarda.

Kochani, jedna z naszych cudownych rodzin potrzebuje naszej i waszej pomocy. Wspólnie damy radę!

- napisała Romanowska na Instagramie.

Historia pana Ryszarda z "Naszego nowego domu" poruszyła internautów. "Płaczę"

Pan Ryszard po śmierci partnerki samodzielnie wychowuje córkę Monikę i syna Antoniego. Pani Halina chorowała na złośliwy nowotwór. Kobieta rozpoczęła specjalistyczne leczenie, jednak miała nawrót i wkrótce później zmarła. Na tym jednak nie koniec, ponieważ dzieci pana Ryszarda również mają problemy zdrowotne. Monika zmaga się z ciężką chorobą kręgosłupa. Natomiast u Antoniego zdiagnozowano glejaka nerwu wzroku. Rodzina marzyła o tym, by w końcu zamieszkać w domu. Dla ekipy było to niezmiernie duże wyzwanie, gdyż budynek był w stanie surowym. Mimo to, udało się dokonać remontu i spełnić marzenie rodziny. Uczestnicy nie kryli wzruszenia. Trudna historia pana Ryszarda poruszyła internautów. Pod zdjęciami z odcinka w mediach społecznościowych programu, niemalże od razy wylała się lawina słów wsparcia i podziwu dla mężczyzny. "Wspaniały tata" - napisał jeden z internautów. "Mimo tak ogromnej tragedii stanął pan na wysokości zadania" - dodał kolejny. "Płaczę, wspaniała rodzina", "Jestem dla pana pełna podziwu", "Coś wspaniałego" - pisali inni. Po zdjęcia z odcinka zajrzyjcie do naszej galerii.