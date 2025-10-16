Diane Keaton była niewątpliwie jedną z największych gwiazd Hollywood. Aktorka, która zdobyła Oscara za żeńską rolę pierwszoplanową w filmie "Annie Hall", zmarła 11 października, o czym poinformowała jej rodzina. Miała 79 lat. Teraz najbliżsi wydali oświadczenie, przekazując, jaka była przyczyna śmierci Keaton.

Diane Keaton odeszła. Jej rodzina wyjawiła, jaka była przyczyna jej śmierci

Aktorka zdobyła serca widzów, przez lata występując w wielu znanych produkcjach. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w: "Lepiej późno niż wcale", "Młodym Papieżu", "Manhattan" czy trylogii "Ojca Chrzestnego". Ostatni raz mogliśmy zobaczyć Keaton w roli Nory w filmie "Obóz wspomnień". 11 października rodzina przekazała smutne wieści o odejściu gwiazdy. Kilka dni później najbliżsi wydali oświadczenie, przekazując magazynowi "People", co było przyczyną jej śmierci. "Rodzina Keaton jest bardzo wdzięczna za niezwykłe wiadomości miłości i wsparcia, które otrzymali w ciągu ostatnich kilku dni w imieniu ich ukochanej Diane, która zmarła na zapalenie płuc 11 października" - dowiadujemy się.

W ostatnim czasie stan Diane Keaton gwałtownie się pogorszył. Jak przekazał wspomniany magazyn, o sprawie wiedzieli tylko najbliżsi aktorki. "Jej stan pogorszył się bardzo nagle, co było ogromnym ciosem dla wszystkich, którzy ją kochali. To było tak niespodziewane, zwłaszcza w przypadku osoby o takiej sile i energii" - przekazało źródło. W ostatnich miesiącach życia Diane otaczała jedynie najbliższa rodzina, która zdecydowała się zachować wszystko w pełnej dyskrecji. Nawet wieloletni przyjaciele nie byli w pełni świadomi, co się dzieje.

Diane Keaton nigdy nie wyszła za mąż. Miała ku temu powód

Aktorka nigdy nie zdecydowała się na zawarcie małżeństwa, co było świadomą decyzją. Wpływ na jej decyzję miało to, jak wyglądała relacje jej matki z ojcem. "Czułam, że moja mama wybrała rodzinę ponad swoje marzenia" - mówiła Keaton w 2022 r. Gwiazda zdecydowała się jednak na dzieci. W 1996 roku adoptowała córkę Dexter, a pięć lat później syna Duke’a.