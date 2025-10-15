Robert Stockinger jest jednym z prowadzących program "Pytanie na śniadanie". Pod koniec września miał okazję wystąpić w niezwykłym duecie. Poprowadził program wraz z Katarzyną Dowbor. Przy okazji wspomniał, że zna dziennikarkę już od wielu lat, bo przyjaźni się z jego ojcem Tomaszem Stockingerem. Prezenter przy okazji wspominania dawnych czasów pokazał, jaką przed laty nosił bujną fryzurę. Więcej zobaczysz tutaj. Tym razem Robert Stockinger pojawił się w warszawskiej Kinotece, gdzie odbyła się premiera nowego serialu TVP "Czarna śmierć". W obsadzie tej głośnej produkcji pojawiła się jego ośmioletnia córka.

Ośmioletnia córka Roberta Stockingera brylowała na ściance. Zagrała w nowym serialu TVP

Siedmioodcinkowy serial TVP "Czarna śmierć" w reżyserii Kuby Czekaja miał swoją uroczystą premierę podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Scenariusz Piotra Derewendy i Wojciecha Lepianki przenosi widzów do Wrocławia 1963 roku, kiedy miasto sparaliżowała epidemia ospy. W obsadzie możemy zobaczyć m.in. Annę Karczmarczyk, Jędrzeja Hycnara, Tomasza Ziętka i Cezarego Pazurę. Na premierze pojawiła się także ośmioletnia córka Roberta Stockingera, która również zagrała w produkcji. Dziewczynka z uśmiechem pozowała na ściance fotografom w towarzystwie swojego taty i dziadka, Tomasza Stockingera.

Robert Stockinger z dumą pochwalił się osiągnięciami córki. "Dobrze czuje się w środowisku filmowym"

Robert Stockinger zdjęciami z wydarzenia podzielił się w mediach społecznościowych. Opublikował fotografię swojej córki, która pozowała wraz z innymi członkami nowego serialu TVP. Dodał także kilka słów od siebie. "Cieszymy się, że Oliwka tak dobrze czuje się w środowisku filmowym i robi to, co lubi. Bawi się kolejną ciekawą przygodą" - podsumował prezenter.

Robert Stockinger od lat związany jest z Patrycją, która również pracuje w mediach. Para poznała się w 2011 roku, kiedy razem pracowała dla stacji TTV. Cztery lata później zakochani wzięli ślub w Sopocie. Małżeństwo doczekało się narodzin dwójki dzieci: Oliwii, która przyszła na świat w 2017 roku oraz syna Adama, który urodził się w 2021 roku.