Liroy odwołał koncerty. Poinformowano o problemach ze zdrowiem rapera

Liroy na dobre powrócił do tworzenia muzyki w 2025 roku, gdy wydał płytę "L7", a w podobnym czasie miała też miejsce premiera filmu o życiu artysty - "Don't f..k with Liroy". W związku ze wznowieniem kariery muzycznej raper zapowiedział także trasę koncertową, która miała rozpocząć się w piątek, 17 października. Niestety, pierwsze koncerty z trasy zostały odwołane.

Liroy odwołał koncerty. "Nawet najlepszy silnik potrzebuje zwolnić"

"Z ciężkim sercem informuję, że z powodu stanu zdrowia Liroya i konieczności odpoczynku, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, które są absolutnym priorytetem, jesteśmy zmuszeni przełożyć najbliższe koncerty, które miały rozpocząć się w ten weekend" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu, opublikowanym na Instagramie muzyka 15 października. "Wiem, że czekaliście na te spotkania równie mocno jak my i ta decyzja nie przyszła mi łatwo. (...) Jak pewnie wiecie, Piotrek to maszyna, która od lat jedzie na najwyższych obrotach. Czasem jednak nawet najlepszy silnik potrzebuje zwolnić, żeby się nie zatarł" - dopisano dalej.

Koncerty w Kielcach, Rzeszowie, Toruniu, Poznaniu, Łodzi, Olsztynie, Jeleniej Górze, Zielonej Górze, Koszalinie oraz Szczecinie zostaną przy tym przełożone, a bilety na nie pozostaną ważne. Liroy ma rozpocząć trasę dopiero 28 listopada koncertem we Wrocławiu. "Znacie tego gościa. On już pewnie kombinuje, jak wykorzystać tę przerwę, żeby wrócić na scenę z potrójną siłą. Obiecuję dopilnować, żeby wrócił do Was w 100 proc. formie, gotowy, by roznieść scen" - dodała w oświadczeniu żona rapera Dorota Liroy-Marzec.

Liroy może liczyć na nieocenione wsparcie fanów. "Zdrowie jest najważniejsze"

Pod postem z oświadczeniem prędko pojawiło się wiele komentarzy od fanów Liroya. Wyrażają oni w nich swoją wyrozumiałość oraz życzą muzykowi, jak najszybszego powrotu do zdrowia. "Zdrówka bratku!", "Zdrowie jest najważniejsze", "Już się przestraszyłem, czy nie straciliśmy Liroya. Trzymaj się", "Wracaj do zdrowia!" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów internautów.