Anna Lewandowska w odważnej kreacji na pokazie Victoria's Secret. "Bogini"

Anna Lewandowska to nie tylko znana trenerka, ale także prężnie rozwijająca się bizneswoman, która z powodzeniem rozwija markę osobistą. O tym, że należy do grona najbardziej znanych żon piłkarzy na świecie, nikomu nie trzeba przypominać. Celebrytka jest regularnie zapraszana na prestiżowe wydarzenia. Jeszcze niedawno uczestniczyła w Paris Fashion Week. Tym razem pojawiła się w Nowym Jorku , gdzie zaproszono ją na najnowszy pokaz Victoria's Secret. Trenerka wybrała na tę okazję odważną kreację.

Anna Lewandowska podbija Nowy Jork. Zachwyciła na pokazie Victoria's Secret

Anna Lewandowska na bieżąco relacjonuje w mediach społecznościowych modowe wydarzenia, w których bierze udział. Na pokaz Victoria's Secret w Nowym Jorku wybrała obcisłą czarną sukienkę, sięgająca aż do kostek, która miała odsłaniające ciało wstawki z tiulu, eksponujące jej wysportowane ciało. Całość trenerka uzupełniła czarnymi szpilkami. Rozpromieniona przed pokazem pozowała na tle słynnych skrzydeł symbolizujących markę i robiła sobie zdjęcia ze znajomymi w branży. Relacją z imprezy podzieliła się na Instagramie.

Dzisiaj nadeszła ta noc. Aniołki na wybiegu, ale to jeszcze nie wszystko. Kto ogląda pokaz?

- zapytała "Lewa". W sekcji komentarzy posypały się komplementy. "Jesteś przepiękna", "Aniołek", "Bogini" - podsumowali internauci.

Anna Lewandowska poruszona dokumentem o Victorii Beckham. "Dla wielu kobiet może być to źródło inspiracji"

Anna Lewandowska jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych i często dzieli się w sieci swoimi przemyśleniami. Ostatnio zabrała głos po obejrzeniu dokumentu o Victorii Beckham. Celebrytka postanowiła podzielić się z fanami szczerą refleksją na temat dokumentu. "Właśnie skończyłam oglądać trzyodcinkowy dokument o Victorii Beckham. Myślę, że dla wielu kobiet może być to źródło inspiracji - ale też możliwość zrozumienia, jak wygląda życie kobiety znanej, obserwowanej i ocenianej z każdej strony" - zaczęła. W dalszej części publikacji podkreśliła, że w niektórych aspektach utożsamia się z żoną Beckhama. "Nie ukrywam, że w niektórych fragmentach odnalazłam odrobinę siebie. Oczywiście, nie porównuję się do Victorii ani do jej ogromnego sukcesu, ale w mikroskali dostrzegam podobne emocje, momenty i wyzwania" - dodała. Co jeszcze powiedziała na temat filmu? Więcej przeczytasz tutaj: Przejmujące wyznanie Lewandowskiej. Obejrzała dokument o Beckham. Takie ma wnioski