Vera Wang to słynna projektantka mody, której projekty sukni ślubnych są pożądane przez tysiące kobiet na całym świecie. Wiele celebrytek na swój ślub wybrało właśnie jeden z jej projektów, a wśród nich były m.in. Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Mariah Carey, Gwen Stefani i Victoria Beckham, ale lista jest o wiele dłuższa. Wang słynie nie tylko ze swoich projektów, ale także młodzieńczego wyglądu. 76-latka zachwyca szczupłą sylwetką i urodą, więc jest nieustannie pytana o sekret swojego młodzieńczego wyglądu. W jednym z wywiadów zaskoczyła dość nietypowym wyznaniem.
Vera Wanga pojawiła się na ważnym charytatywnym wydarzeniu w Nowym Jorku. Projektantka wzięła udział w 17. gali DKMS, czyli organizacji, która wspiera walkę z nowotworami i chorobami krwi. Podczas wydarzenia z udziałem celebrytów zbierane są fundusze na rejestrację dawców szpiku. Swego czasu w promowanie działań fundacji w Polsce zaangażowała się Doda, kiedy zachorował jej ówczesny partner Nergal. Projektanta nawiązała do koloru loga i pojawiła się na ceremonii w krwiście czerwonej sukni i po raz kolejny zachwyciła. Jej przedramię zdobiła złota bransoletka. W jednym z wywiadów dla magazynu "People", kiedy została zapytana o to, co jest sekretem jej młodości, przyznała, że oprócz odpowiedniej ilości snu i ochrony słonecznej, jest to przede wszystkim... praca.
Zasadniczo całe życie pracowałam, więc tak naprawdę chodziło o pracę. Myślę, że praca zapewnia młodość i motywację. Pracuję bardzo długo, wychowałam dwie córki. Myślę, że zajęcie się czymś jest najlepszym antidotum na dobre zdrowie
- wyznała w rozmowie z "People".
76-latka przyznała się także do tego, że nie zawsze restrykcyjnie przestrzega zasad zdrowej diety i pozwala sobie na małe przyjemności oraz szaleństwa. "Jedną z rzeczy, z których jestem znana, jest picie koktajlu z wódką. Nie ma co do tego wątpliwości, lubię. Piję wódkę po piątej, szóstej, koło siódmej wieczorem" - przyznała w rozmowie z "People".
