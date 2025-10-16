Małgorzata Rozenek-Majdan już wkrótce poprowadzi nowy program na antenie TVN7. W formacie "Bez kompleksów" będziemy mogli zobaczyć spektakularne metamorfozy kobiet, które poddały się zabiegom chirurgicznym. Premiera już 1 listopada o godzinie 18:00. Celebrytka sama korzysta z takich usług, więc będzie wspierać w tym procesie kobiety, opierając się na własnym doświadczeniu. - Wiem, z czym one się mierzą. Ja wiem, jakie przeżycia temu towarzyszą. Wiem, jakie to potrafi być skomplikowane, również logistycznie. Jak trzymam je za rękę i mówię, "Będzie wszystko dobrze", to one wiedzą, że ja wiem, co mówię - podkreśliła w rozmowie z "Dzień dobry TVN". W ramach promocji nowego programu Małgorzata Rozenek-Majdan udzieliła wywiadu redakcji magazyny "Viva!". W rozmowie opowiedziała o swoich zarobkach i o tym, jak wyglądają jej codzienne wydatki.

Małgorzata Rozenek-Majdan o swoich zarobkach. "Nie mam problemu z negocjowaniem stawek"

Małgorzata Rozenek-Majdan już od lat jest jedną z najpopularniejszych celebrytek w Polsce. Miała okazję sprawdzić się już w licznych formatach telewizyjnych. Przez lata istnienia w show-biznesie wypracowała sobie wysoką pozycję w branży i może przebierać w propozycjach. W rozmowie z "Viva!" podkreśliła, że w kwestiach biznesowych twardo negocjuje stawki, bo wie także, jakie są możliwości na rynku.

Szanuję swoją pracę, rynek też weryfikuje z czasem w wiarygodny sposób. Nie mam problemu z negocjowaniem stawek - ani ja, ani mój zespół, pracujemy za określone pieniądze. (...) Szanuję swoją pracę. Cieszę się, że te budżety są

- podkreśliła.

Małgorzata Rozenek-Majdan nie robi zakupów w dyskontach. "Nie patrzę na cenę oliwy z oliwek"

Małgorzatę Rozenek-Majdan zapytano także o załatwianie codziennych sprawunków i o to, czy zdarza się jej robić zakupy w dyskontach. Przyznała, że nie, bo mając tyle zobowiązaniach zawodowych, po prostu nie znajduje już na to czasu. "Ale nie dlatego, że mam coś przeciwko dyskontom. (...) Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało. Po prostu realnie nie mam czasu. Bardzo lubiłam robić zakupy spożywcze i chodzić do sklepów. (...) Na co dzień tego nie robię, bo po prostu nie mam kiedy" - podkreśliła. Celebrytka wspomniała też, że jeśli chodzi o codzienne zakupy, to nie patrzy na ceny.

Nie zwracam na nie uwagi. Najczęściej, jak już robię zakupy, to rozmawiam przez telefon lub robię inne rzeczy przy okazji. Patrzę na cenę butów i torebek, ale nie oliwy z oliwek

- podsumowała. Interesuje was nowy format, gdzie prowadzącą będzie Małgorzata Rozenek-Majdan?