Trwa XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Organizator wydarzenia - Narodowy Instytut Fryderyka Chopina 15 października opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowano, że jeden z występów musiał zostać odwołany w pierwotnym terminie.

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w opublikowanym poście na Facebooku poinformował, że planowany na 15 października recital Erica Lu zostaje przeniesiony. Wszystko ze względu na stan zdrowia pianisty. Warto zaznaczyć, ze muzyk jest zwycięzcą Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego w Leeds w 2018 roku i laureatem IV nagrody w XVII Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina. "Szanowni Państwo, informujemy, że recital pana Erica Lu, zaplanowany pierwotnie na 15 października, z powodu choroby pianisty zostaje przeniesiony na zakończenie przesłuchań III etapu i będzie miał miejsce 16 października" - napisano. Następnie w oświadczeniu możemy dowiedzieć się, kogo zobaczymy na wielkiej scenie. "Dziś podczas sesji porannej wystąpi dwoje pianistów: Xiaoxuan Li i Tianyao Lyu. Aktualny harmonogram dostępny jest na naszej stronie internetowej" - przekazał Instytut w oficjalnym komunikacie.

Organizator XIX Konkursu Chopinowskiego poinformował o przełożeniu występu Erica Lu. Fani nie kryją poruszenia

Informacja opublikowana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina wywołała falę reakcji ze strony miłośników konkursu i fanów pianisty, którzy licznie komentowali post organizatorów. We wpisach dominowały wyrazy troski, współczucia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia dla Erica Lu. Pojawiły się również komentarze zwracające uwagę na możliwe zmiany w harmonogramie i pytania o przebieg kolejnych przesłuchań. "Życzymy dużo zdrowia dla pana Erica", "Dużo zdrowia!", "Oby wyzdrowiał!", "Zdrówka!", "To mój ulubiony pianista, od początku było widać, że ma jakiś problem, życzę zdrowia!", "O ja, ale nieszczęśliwy traf dla Erica. Dużo zdrowia!", "Czy jest już harmonogram występów na jutro?" - pisali w komentarzach wielbiciele konkursu.