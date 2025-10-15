Lara Gessler, restauratorka i właścicielka lokalu "Słodki słony", zabrała głos w sprawie proponowanego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie w godzinach nocnych. W najnowszym wywiadzie wyraziła swoje poparcie dla tej inicjatywy.

Lara Gessler popiera nocną prohibicję w Warszawie. "Może ogranicza głupie pomysły"

Lara Gessler w rozmowie z Plejadą podkreśliła, że jej zdaniem wprowadzenie nocnej prohibicji w Warszawie nie stanowi poważnego ograniczenia wolności obywatelskich. - Jestem za tym zakazem, jak najbardziej. Uważam, że pozwoliłby bardziej świadomie zarządzać czasem wieczorem - tak to nazwę bardzo oględnie. Mamy dostęp do wszystkiego, żyjemy w takich czasach, że naprawdę jesteśmy w stanie coś sobie zaplanować. Uważam, że to nie jest coś, co w znaczący sposób zabiera nam wolność. Może ogranicza głupie pomysły - wyjaśniła Gessler.

W obliczu licznych kontrowersji dotyczących spożywania alkoholu zapytano Larę Gessler, jak ona postrzega jego prawdziwy koszt. Restauratorka zaznaczyła, że wszystko zależy od tego, jakie podejście ma dana osoba do alkoholu - To zależy, jaką kto ma z nim zażyłość. W zależności od tej zażyłości można proporcjonalnie dużo stracić - podsumowała.

Niedawno głos w sprawie nocnej prohibicji zabrał także aktor Piotr Pręgowski. Aktor wypowiedział się krótko, ale stanowczo. Jest zdecydowanym zwolennikiem wprowadzenia nocnej prohibicji w całym kraju. -Jestem za wprowadzeniem prohibicji nocnej. To bardzo smutne, że ten legalnie dostępny narkotyk, który od wieków stanowi globalny problem, wciąż pozostaje aktualnym wyzwaniem - powiedział w rozmowie z "Faktem". Warto dodać, że nocna prohibicja funkcjonuje już w około 180 gminach w Polsce, a dane pokazują, że w tych miejscach odnotowano spadek liczby interwencji służb porządkowych w nocy. CZYTAJ TEŻ: Uprawomocnił się wyrok ws. Palikota i Jakuba W. Zapłacą gigantyczne kary oraz: Koterski i Felicjańska grzmią po decyzji ws. nocnej prohibicji w Warszawie. "To będzie tragiczne w skutkach"