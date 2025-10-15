Britney Spears jest niekwestionującą gwiazdą pop'u. U schyłku XX wieku była najpopularniejszą piosenkarką. Kariera wokalistki bardzo szybko poszybowała w górę. Niestety, jakiś czas później nastąpił też gruntowny spadek. Ze względu na problemy zdrowotne w styczniu 2008 roku gwiazda została ubezwłasnowolniona przez ojca. Gdy w 2021 roku uwolniła się spod trwającej 13 lat kurateli, wydawało się, że dalej może być już tylko lepiej. Nie do końca jednak tak się stało. Choć od 2016 roku była w związku z pochodzącym z Iranu Samem Asgharim i w międzyczasie wzięła z nim ślub, to w 2024 roku ich relacja bardzo burzliwie się zakończała. Oprócz tego do sieci, co jakiś czas trafiają niepokojące nagrania z udziałem Britney Spears. Teraz głośno jest o fragmentach nieopublikowanej jeszcze książki, w której Kevin Federline wyznał, że martwi się o byłą żonę. Wyjawił również, jak gwiazda zachowywała się przy ich dzieciach.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Gradek przeżywa traumy Britney Spears. Po skandalu z biografii przestanie słuchać Justina Timberlake'a?

Kevin Federline twierdzi, że Britney Spears stała przy dzieciach z nożem w ręku

"New York Times" dotarł do fragmentów nowej autobiografii Kevina Federline'a. Tancerz wspomnina w niej lata, w których był związany z ikoną pop'u. W książce zatytułowanej "You Thought You Knew" były partner Spears wyjawia, że z wokalistką nie jest dobrze. Padły mocne i jednocześnie niepokojące słowa.

Nie da się udawać, że wszystko jest w porządku. (...) Prawda jest taka, że ta sytuacja z Britney wydaje się zmierzać ku czemuś nieodwracalnemu

- cytuje "New York Times". W dalszej części Kevin Federline zdradza, że martwi się o własne dzieci. Być może chodzi tutaj też o majątek, jaki miałaby po sobie pozostawić gwiazda. "Z mojego punktu widzenia zegar tyka, a my zbliżamy się do ostatniej chwili. Coś złego się stanie, jeśli nic się nie zmieni, a moim największym strachem jest to, że nasi synowie zostaną z niczym".

Z tej samej książki można się również dowiedzieć, że był moment, w którym chłopcy bali się mamy. Jak opisuje Kevin Federline, Britney Spears miała się przy nich niestosownie zachowywać i wykonywać niebezpieczne ruchy.

Czasami budzili się w nocy i widzieli ją stojącą cicho w drzwiach, patrzącą na nich śpiących. "O, nie śpisz?" - pytała z nożem w dłoni. Potem odwracała się i odchodziła bez słowa

- cytuje słowa książki dziennik. Jednocześnie w tym samym artykule "New York Times" możemy przeczytać, że Kevin Federline nigdy nie był przeciwny byłej żonie i chciał, aby z synami zawsze pozostawała w dobrych stosunkach. Myślicie, że to prawdziwe wyznanie?

Britney Spears i Kevin Federline - historia związku

W 2004 roku Britney Spears poślubiła drugiego męża, którym był Kevin Federline. Para doczekała się dwójki dzieci. Syna Seana Prestona urodzonego w 2005 roku i Jaydena Jamesa, który przyszedł na świat rok później. Małżeństwo nie trwało jednak długo, bo jeszcze w 2006 roku para złożyła pozew o rozwód i niedługo później sformalizowała zakończenie związku. W 2007 roku Britney Spears przeszła załamanie nerwowe. Miała również problemy z alkoholem i innymi substancjami. Po tych wydarzeniach jej synowie zostali pod całkowitą opieką Kevina Federline'a. W czasie ubezwłasnowolnienia piosenkarka miała bardzo słabe relacje z dziećmi.

Synowie bali się Britney Spears? Były mąż wyznaje. Miała stać nad nimi z nożem w rękuOtwórz galerię