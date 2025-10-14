W najnowszym odcinku podcastu "Armchair Expert" prowadząca Monica Padman poruszyła temat mrożenia komórek jajowych, rozmawiając z Jennifer Aniston. Padman, która sama nie jest pewna, czy chce mieć dzieci, zapytała aktorkę, czy pogodziła się z tym, że nie została mamą.

Jennifer Aniston zdradziła powód, dla którego nigdy nie adoptowała dziecka mimo problemów z płodnością

W rozmowie z Monicą Padman Jennifer powiedziała, że pogodziła się z faktem, iż nie została mamą. - Nie mam na to wpływu. Nic nie mogę z tym zrobić - wyznała. Następnie rozmowa zeszła na temat adopcji dzieci. Okazało się, że Aniston miała powód, by nie zdecydować się na taki krok. - Kiedy ludzie mówią: "Ale możesz adoptować", ja nie chcę adoptować - wyznała. - Chcę mieć swoje własne DNA w małym człowieku. To była jedyna droga, samolubna czy nie, jakkolwiek to brzmi - tego właśnie chciałam. Po prostu nie było to w planie, jakikolwiek ten plan miał być - dodała Aniston.

Jennifer Aniston dotknięta komentarzami na temat dzieci. "Nie wiedzieli, przez co przechodziłam przez ostatnie 20 lat"

Przez lata Jennifer Aniston była krytykowana za to, że nie zdecydowała się na założenie rodziny. Wcześniej, w rozmowie z Harper's Bazaar UK, odpowiedziała na zarzuty, jakoby nie miała dzieci, bo skupiła się na karierze. - Ludzie nie znali mojej historii, nie wiedzieli, przez co przechodziłam przez ostatnie 20 lat, próbując założyć rodzinę, bo nie opowiadam publicznie o moich problemach zdrowotnych - powiedziała. Aktorka nie ukrywa, że tego typu komentarze ją dotykają, bo jest tylko człowiekiem. - Ale w końcu nie da się tego nie słyszeć - tej narracji, że nie chcę mieć dziecka, nie chcę rodziny, bo jestem samolubna, bo jestem pracoholiczką - wyznała. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.