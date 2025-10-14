W najnowszym odcinku podcastu "Armchair Expert" prowadząca Monica Padman poruszyła temat mrożenia komórek jajowych, rozmawiając z Jennifer Aniston. Padman, która sama nie jest pewna, czy chce mieć dzieci, zapytała aktorkę, czy pogodziła się z tym, że nie została mamą.
W rozmowie z Monicą Padman Jennifer powiedziała, że pogodziła się z faktem, iż nie została mamą. - Nie mam na to wpływu. Nic nie mogę z tym zrobić - wyznała. Następnie rozmowa zeszła na temat adopcji dzieci. Okazało się, że Aniston miała powód, by nie zdecydować się na taki krok. - Kiedy ludzie mówią: "Ale możesz adoptować", ja nie chcę adoptować - wyznała. - Chcę mieć swoje własne DNA w małym człowieku. To była jedyna droga, samolubna czy nie, jakkolwiek to brzmi - tego właśnie chciałam. Po prostu nie było to w planie, jakikolwiek ten plan miał być - dodała Aniston.
Przez lata Jennifer Aniston była krytykowana za to, że nie zdecydowała się na założenie rodziny. Wcześniej, w rozmowie z Harper's Bazaar UK, odpowiedziała na zarzuty, jakoby nie miała dzieci, bo skupiła się na karierze. - Ludzie nie znali mojej historii, nie wiedzieli, przez co przechodziłam przez ostatnie 20 lat, próbując założyć rodzinę, bo nie opowiadam publicznie o moich problemach zdrowotnych - powiedziała. Aktorka nie ukrywa, że tego typu komentarze ją dotykają, bo jest tylko człowiekiem. - Ale w końcu nie da się tego nie słyszeć - tej narracji, że nie chcę mieć dziecka, nie chcę rodziny, bo jestem samolubna, bo jestem pracoholiczką - wyznała. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.
