Jacek Sienkiewicz razem z siostrą Kasią tworzą zespół Kwiat Jabłoni, który podbija polską scenę muzyczną. Rodzeństwo ma muzykę we krwi, a to ze względu na znanego ojca Kubę Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar. Jacek Sienkiewicz ma nie tylko talent muzyczny, ale i pedagogiczny. Współzałożyciel Kwiatu Jabłoni łączy koncertowanie z pracą na uczelni.

REKLAMA

Zobacz wideo Sienkiewicz o prowadzeniu biznesu z bratem

Jacek Sienkiewicz i jego druga praca. Możecie go spotkać na uczelni

Jacek Sienkiewicz pasjonuje się filozofią, co zaraz po maturze doprowadziło go do kariery naukowej. Jako magister filozofii wykłada na Uniwersytecie Medycznym Fryderyka Chopina dwa przedmioty - filozofię muzyki oraz filozofię starożytną i średniowieczną. Ta część działalności zawodowej również przynosi mu spełnienie. - Poświęcam czas, żeby opowiedzieć o różnych rzeczach, a potem mamy pół godziny, żeby porozmawiać - przekazał Sienkiewicz w "Dzień Dobry TVN", Co więcej powiedział o byciu nauczycielem akademickim? - Lubię tę rolę. Wykładowca brzmi jakoś tak bardzo poważnie, a ja jestem magistrem tylko - przekazał. - Faktycznie prowadzę fakultet z filozofii starożytnej i średniowiecznej i uwielbiam to. To jest taki stały element tygodnia. W ogóle bardzo lubię uczyć. My z Kasią kiedyś przez parę lat pracowaliśmy jako wychowawcy na koloniach i to było dla nas ważne - dodał Jacek Sienkiewicz.

Jacek Sienkiewicz na początku chciał zajmować się tylko nauką. Jednak zmienił plany

Co ciekawe, w "Dzień dobry TVN" muzyk wyznał, że na samym starcie kariery nie myślał o zespole. - To była pierwsza rzecz, jaką zająłem się po maturze, poszedłem na studia filozoficzne (...), zanim zaczęliśmy grać Kwiat Jabłoni z Kasią, to ja byłem przekonany, że ja po prostu pójdę na doktorat z filozofii, będę pracownikiem naukowym - ujawnił Sienkiewicz.