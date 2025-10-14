Jacek Sienkiewicz razem z siostrą Kasią tworzą zespół Kwiat Jabłoni, który podbija polską scenę muzyczną. Rodzeństwo ma muzykę we krwi, a to ze względu na znanego ojca Kubę Sienkiewicza, lidera Elektrycznych Gitar. Jacek Sienkiewicz ma nie tylko talent muzyczny, ale i pedagogiczny. Współzałożyciel Kwiatu Jabłoni łączy koncertowanie z pracą na uczelni.
Jacek Sienkiewicz pasjonuje się filozofią, co zaraz po maturze doprowadziło go do kariery naukowej. Jako magister filozofii wykłada na Uniwersytecie Medycznym Fryderyka Chopina dwa przedmioty - filozofię muzyki oraz filozofię starożytną i średniowieczną. Ta część działalności zawodowej również przynosi mu spełnienie. - Poświęcam czas, żeby opowiedzieć o różnych rzeczach, a potem mamy pół godziny, żeby porozmawiać - przekazał Sienkiewicz w "Dzień Dobry TVN", Co więcej powiedział o byciu nauczycielem akademickim? - Lubię tę rolę. Wykładowca brzmi jakoś tak bardzo poważnie, a ja jestem magistrem tylko - przekazał. - Faktycznie prowadzę fakultet z filozofii starożytnej i średniowiecznej i uwielbiam to. To jest taki stały element tygodnia. W ogóle bardzo lubię uczyć. My z Kasią kiedyś przez parę lat pracowaliśmy jako wychowawcy na koloniach i to było dla nas ważne - dodał Jacek Sienkiewicz.
Co ciekawe, w "Dzień dobry TVN" muzyk wyznał, że na samym starcie kariery nie myślał o zespole. - To była pierwsza rzecz, jaką zająłem się po maturze, poszedłem na studia filozoficzne (...), zanim zaczęliśmy grać Kwiat Jabłoni z Kasią, to ja byłem przekonany, że ja po prostu pójdę na doktorat z filozofii, będę pracownikiem naukowym - ujawnił Sienkiewicz.
