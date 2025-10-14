Powrót na stronę główną
Pazura już teraz ozdobiła dom na Halloween. Zaszalała
Choć do Halloween jeszcze chwila, Edyta Pazura już teraz przyciąga uwagę nietypową dekoracją. Zobaczcie, jak oryginalnie przygotowała swój dom na to święto.
Edyta Pazura
instagram.com/edyta_pazura, kapif

Co roku Halloween cieszy się niesłabnącą popularnością - nie tylko wśród dzieci i miłośników strasznych historii, ale także w świecie show-biznesu. Celebryci chętnie angażują się w tę tradycję, dzieląc się w mediach społecznościowych pomysłami na wymyślne dekoracje i spektakularne przebrania. W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już ponad dwa tygodnie przed 31 października, do zabawy dołączyła Edyta Pazura, która postanowiła zadbać o odpowiedni klimat nawet na zewnątrz domu. Zobaczcie, jak przygotowała się na to wydarzenie.

Edyta Pazura już w halloweenowym klimacie. Różowe dynie to dopiero początek

Edyta Pazura nie czekała do ostatniej chwili z halloweenowymi przygotowaniami. Jej dom już teraz jest ozdobiony w klimacie święta duchów. Wejście do domu przyciąga uwagę niebanalną kolorystyką - zamiast klasycznych pomarańczowych dyni, żona Cezarego Pazury postawiła na róż i fiolet, co nadaje całości bajkowego, ale wciąż lekko mrocznego charakteru. Przy drzwiach ustawione zostały dwie białe figurki duchów, a towarzyszą im różowo-fioletowe dynie w różnych rozmiarach.

Centralnym punktem jest elegancki wieniec na drzwiach - utrzymany w ciemnych odcieniach fioletu i czerwieni, ozdobiony suszonymi kwiatami i figurką nietoperza w środku. Po bokach, przed szybami, można dostrzec kolejne figuryubrane w różowe smokingi i czarne cylindry kościotrupy, zaś pod nimi, potencjalnych gości witają sporych rozmiarów duchy trzymające małe latarnie, które po zapaleniu tuż po zmroku z pewnością uzupełniają niepowtarzalny klimat. Zdjęcia dekoracji zobaczysz w naszej galerii:

Dorota Szelągowska w Halloween przebrała się za... potrójną rozwódkę

W 2024 roku wśród gwiazd, które świętowały Halloween, znalazła się również Dorota Szelągowska. Razem z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem bawiła się w Marbelli, prezentując wyjątkowy kostium z dużym przymrużeniem oka. Prezenterka postanowiła zażartować ze swojej przeszłości i przebrała się za pannę młodą, nawiązując do trzech zakończonych związków małżeńskich. - Jestem postrachem wszystkich mężczyzn, najgorszą wersją siebie. Potrójna rozwódka, która właśnie znowu staje na ślubnym kobiercu - mówiła ze śmiechem, prezentując swoją stylizację: białą sukienkę z falbanami, welon i błękitny płaszcz.

