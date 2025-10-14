Pazura już teraz ozdobiła dom na Halloween. Zaszalała

Co roku Halloween cieszy się niesłabnącą popularnością - nie tylko wśród dzieci i miłośników strasznych historii, ale także w świecie show-biznesu. Celebryci chętnie angażują się w tę tradycję, dzieląc się w mediach społecznościowych pomysłami na wymyślne dekoracje i spektakularne przebrania. W tym roku wyjątkowo wcześnie, bo już ponad dwa tygodnie przed 31 października, do zabawy dołączyła Edyta Pazura, która postanowiła zadbać o odpowiedni klimat nawet na zewnątrz domu. Zobaczcie, jak przygotowała się na to wydarzenie.

Edyta Pazura już w halloweenowym klimacie. Różowe dynie to dopiero początek

Edyta Pazura nie czekała do ostatniej chwili z halloweenowymi przygotowaniami. Jej dom już teraz jest ozdobiony w klimacie święta duchów. Wejście do domu przyciąga uwagę niebanalną kolorystyką - zamiast klasycznych pomarańczowych dyni, żona Cezarego Pazury postawiła na róż i fiolet, co nadaje całości bajkowego, ale wciąż lekko mrocznego charakteru. Przy drzwiach ustawione zostały dwie białe figurki duchów, a towarzyszą im różowo-fioletowe dynie w różnych rozmiarach.

Centralnym punktem jest elegancki wieniec na drzwiach - utrzymany w ciemnych odcieniach fioletu i czerwieni, ozdobiony suszonymi kwiatami i figurką nietoperza w środku. Po bokach, przed szybami, można dostrzec kolejne figury: ubrane w różowe smokingi i czarne cylindry kościotrupy, zaś pod nimi, potencjalnych gości witają sporych rozmiarów duchy trzymające małe latarnie, które po zapaleniu tuż po zmroku z pewnością uzupełniają niepowtarzalny klimat. Zdjęcia dekoracji zobaczysz w naszej galerii:

Dorota Szelągowska w Halloween przebrała się za... potrójną rozwódkę

W 2024 roku wśród gwiazd, które świętowały Halloween, znalazła się również Dorota Szelągowska. Razem z Joanną Koroniewską i Maciejem Dowborem bawiła się w Marbelli, prezentując wyjątkowy kostium z dużym przymrużeniem oka. Prezenterka postanowiła zażartować ze swojej przeszłości i przebrała się za pannę młodą, nawiązując do trzech zakończonych związków małżeńskich. - Jestem postrachem wszystkich mężczyzn, najgorszą wersją siebie. Potrójna rozwódka, która właśnie znowu staje na ślubnym kobiercu - mówiła ze śmiechem, prezentując swoją stylizację: białą sukienkę z falbanami, welon i błękitny płaszcz.