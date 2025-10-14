Natalia Niemen muzyczną karierę rozpoczęła jeszcze w latach 90., kiedy wydała solową płytę "Na opak". Rozwijała się także w innych artystycznych kierunkach. Była malarką, poetką i rzeźbiarką. Kiedy na świat przyszły jej dzieci, kariera wokalistka nagle zwolniła i skupiła się na rodzinie. Jakiś czas temu wyznała, że miała problemy z nadużywaniem alkoholu, które zaczęły się, kiedy zmarł jej ojciec Czesław Niemen. W tym samym czasie na świat przyszły jej dzieci. Presja bycia mamą i brak emocjonalnego wsparcia sprawiły, że zaczęła sięgać po alkohol. Wokalistka 14 października zjawiła się w studiu "Dzień dobry TVN", aby wziąć udział w rozmowie na temat alkoholizmu kobiet. Podzieliła się własnym doświadczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda lat 90. jest poważnie chora. Wykryto u niej stwardnienie rozsiane

Natalia Niemen otworzyła się w "Dzień dobry TVN". "Przez 22 lata byłam w toksycznym związku"

Natalia Niemen w studiu "Dzień dobry TVN" otworzyła się na temat swoich problemów z alkoholem. Przyznała, że piła z powodu samotności, bólu i smutku i przez dziesięć lat swojego życia sięgała po alkohol. Wokalistka przyznała, że wszystko zaczęło się po narodzinach syna, kiedy odczuwała dużą samotność, niezrozumienie i różne rodzaje przemocy z zewnątrz. 20 miesięcy po narodzinach syna urodziła drugie dziecko i miała poczucie, że nie jest dobrą mamą i nie ma w swoim życiu stabilizacji emocjonalnej. W tym czasie mierzyła się też z żałobą po tacie. Jakby tego było mało, dołączyła także do wspólnoty religijnej, przez którą jak twierdzi, zrobiła swoim synom dużo psychicznej krzywdy.

Był jeszcze element dosyć trudny. Przez 22 lata byłam w związku toksycznym, gdzie była przemoc (...) Uważam, że kobiety najczęściej sięgają po alkohol, mając zawód, rodzinę, dzieci, bo nie mają wsparcia w partnerze. To był cichy pocieszyciel (alkohol - przyp.red). Ja nie robiłam tego na pokaz

- wyznała. Niemen opowiedziała, że sięgała po alkohol, kiedy dzieci nie było w domu. - Była taka przemożna chęć, żeby chociaż przez chwilę poczuć ten haj i kompletne oderwanie się od tych problemów, które wydawało się, że będą wieczne i nigdy nie będzie się dało z nimi nic zrobić. W tym jest dużo autodestrukcji. Ja też... ja chciałam zniknąć. Ludzie, którzy piją, zabijają się na raty. Chcą zniknąć, bo nie chcą cierpieć - dodała. Niemen opowiedziała także o ogromnym wstydzie, który odczuwała w tamtym czasie.

Natalia Niemen o krytycznym momencie swojego życia. "Błagałam Boga, że chcę dalej żyć"

Natalia Niemen opowiedziała także o jednym z najtrudniejszych momentów swojego życia, kiedy myślała, że umiera. To wtedy postanowiła całkowicie zrezygnować ze spożywania alkoholu. - Przestraszyłam się. Sama byłam przez parę dni w domu, rodzina wyjechała. Byłam po bardzo trudnych domowych sytuacjach. Moja babcia umierała. Zwykle to jest bardzo dużo elementów, które jak się na tę wrażliwość nałożą, to tworzą taką pulpę niestrawną - zaczęła. Wyznała, że w momencie największej trwogi zwróciła się do Boga.

Trzeciego dnia zaczęłam mieć jakieś problemy z sercem, zaczęłam się fatalnie czuć i miałam wrażenie, że ja umieram. I pamiętam, wtedy mówiłam: Boże, Boże błagam, ja jednak chcę żyć. Spraw, żebym ja przeżyła, to już nie będę piła. To był moment, kiedy ze strachu powiedziałam sobie, że ja już w ogóle nie chcę

- wyznała wokalistka. Niemen przyznała, że od tego momentu nawet kiedy proponowano jej alkohol, to reagowała na niego z obrzydzeniem i dziś nie tylko nie pije, ale nie może znieść widoku alkoholu.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami: Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990; Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880; Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068; Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002. Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.