Lopez wpadła w panikę, gdy zobaczyła, co fan zrobił na czerwonym dywanie. Wszystko się nagrało

Jennifer Lopez pojawiła się 6 października na premierze musicalu "Pocałunek Kobiety Pająka" w Nowym Jorku. Gwiazda nie mogła się spodziewać, że podczas pozowania na czerwonym dywanie, zostanie zaczepiona przez jednego z fanów. Wielbiciel J.Lo postanowił skorzystać z okazji i zaczął dla artystki... śpiewać. Początkowo Lopez była w wyraźnym szoku. Teraz to nagranie podbija sieć.

Jennifer Lopez była zszokowana. Tak zareagowała, gdy fan zaczął dla niej śpiewać

Cała sytuacja miała miejsce, gdy gwiazda powoli schodziła z czerwonego dywanu przed premierą. Wtem młody influencer Harry Daniels rzucił się przed Lopez na kolana, krzyknął na jej widok i zaczął śpiewać jej hit "On The Floor". Jennifer nie kryła przerażenia i odsunęła się od chłopaka. Po chwili ten wstał, a kobieta z lekkim zakłopotaniem zaczęła się uśmiechać, a nawet i śpiewać wraz z nim. - O mój Boże, strasznie mnie wystraszyłeś - stwierdziła pod koniec nagrania Lopez, przytulając Danielsa i się śmiejąc. Influencer udostępnił filmik z wydarzenia w mediach społecznościowych, gdzie wyświetlono go ponad dziewięć milionów razy.

Należy przy tym wspomnieć, że Harry Daniels zasłynął w przestrzeni internetowej właśnie za sprawą podobnych nagrań. Chłopak spotyka celebrytów, dla których śpiewa, a następnie udostępnia filmiki z tych spotkań w sieci, gdzie często stają się viralami.

Podczas premiery musicalu Jennifer Lopez spotkała się z Benem Affleckiem. Zaskakujące, jak się zachowywali

Na wydarzeniu pojawił się również były mąż J.Lo - Ben Affleck. Choć para rozwiodła się na początku bieżącego roku, zaskoczyli oni fotoreporterów oraz fanów i chętnie pozowali wspólnie do zdjęć. W sieci zawrzało. Wielbiciele tego duetu zaczęli snuć domysły, że gwiazdy jeszcze do siebie wrócą. "Jak oni na siebie patrzą. Jest ogień", "Oni muszą być ze sobą" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów na X. Zdjęcia Lopez i Afflecka z premiery znajdziecie w galerii w artykule: "Ben Affleck i Jennifer Lopez spotkali się pod osłoną nocy. Ich zachowanie zadziwia, a w sieci wrze!".