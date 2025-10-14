Michael J. Fox zabłysnął na całym świecie dzięki roli Marty'ego McFly'a w trylogii "Powrót do przyszłości". Niestety, choroba bardzo szybko zaburzyła jego świat. Aktor od ponad 30 lat mierzy się z chorobą Parkinsona. W jednym z najnowszych wywiadów Michael J. Fox wyznał, że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Okazuje się, że nie może się już samodzielnie poruszać, mimo że wcześniej nie sprawiało mu to, aż tak dużych trudności. "Teraz nie forsuję się, nie chodzę już tak dużo. Mogę chodzić, ale nie wygląda to zbyt ładnie i jest trochę niebezpieczne" - zdradził. Na tym jednak nie koniec. W tej samej rozmowie Michael J. Fox wyjawił, jak chciałby odejść z tego świata. Padły poruszające słowa.

Michael J. Fox w przejmujących słowach o śmierci. "Nie chcę, żeby to było dramatyczne"

U Michaela J. Fox'a rozpoznano chorobę Parkinsona w wieku 29 lat. Mimo, że średnia długość życia po rozpoznaniu choroby Parkinsona wynosi od 10 do 20 lat, to aktor wciąż pozostaje aktywny zarówno społecznie, jak i zawodowo. Ostatnio 64-latek udzielił szczerego wywiadu dla "The Sunday Times". Podczas rozmowy Michael J. Fox opowiedział, z jakimi trudami wiąże się jego obecne życie. Oprócz tego zdobył się na nietypowe wyznanie. Zdradził bowiem, jak chciałby umrzeć. Wyznał, że po kilkudziesięciu latach ciężkich zmagań z chorobą nie chciałby, aby jego śmierć była nagła, sensacyjna lub dramatyczna.

Chciałabym pewnego dnia po prostu się nie obudzić. To byłoby naprawdę super. Nie chcę, żeby to było dramatyczne. Nie chcę potykać się o meble, rozbijać sobie głowy

- powiedział.

Michael J. Fox mówi o leczeniu choroby. "Nie ma żadnej serii etapów"

Zespół Parkinsona, to zwyrodnieniowa choroba mózgu, która wpływa nie tylko na układ nerwowy, ale również i na sprawność ruchową. W tej samej rozmowie aktor wyznał, że leczenie objawów nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać. Nie ma bowiem jednego schematu, ponieważ u każdego chorego jest to indywidualna kwestia. "Nie ma żadnej osi czasu, żadnej serii etapów, przez które trzeba przejść. Nie w taki sam sposób, jak na przykład w przypadku raka prostaty. To o wiele bardziej tajemnicze i enigmatyczne schorzenie" - stwierdził.