Cyrku z Mazurkiem i Karolakiem ciąg dalszy. "Ty umyjesz zęby, a ja..."

W sieci trwa medialny spór między aktorem Tomaszem Karolakiem a dziennikarzem Robertem Mazurkiem. Konflikt rozpoczął się od wizyty młodego influencera Mikołaja "Bagiego" Bagińskiego w studiu Kanału Zero. To właśnie tam doszło do spotkania internetowego twórcy z dziennikarzem. Panowie ścieli się o... przywitanie się. W obronie "Bagiego" stanął Tomasz Karolak, który tak samo jak influencer występuje w "Tańcu z gwiazdami". Robert Mazurek właśnie odpowiedział aktorowi. I nie przebierał w słowach.

Robert Mazurek odpowiada Tomaszowi Karolakowi. "Ty umyjesz zęby, a ja się zastanowię"

Spięcie Mikołaja Bagińskiego z Robertem Mazurkiem pojawiło się już przy przywitaniu. "Bagi" wyciągnął rękę do Mazurka i został zrugany. - Ja ci podaję rękę pierwszy, cześć - syknął stanowczo dziennikarz, po czym rzucił: - Jak podejdziesz do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwszy? Nie trzeba było długo czekać, aby nagranie ze spotkania trafiło do sieci.

W jednym z kolejnych materiałów Mikołaj Bagiński pokazał, jak Tomasz Karolak zareagował na "lekcję" Mazurka. Trzeba przyznać, że aktor nie gryzł się w język. Padły mocne słowa. - Niech on się w d**ę pocałuje, k***a, ten cwaniak, dobra. Co to ma być, daj spokój. Co to za k***a zwracanie uwagi, co on k***a kobietą. A weź - powiedział przed kamerą, wyraźnie oburzony zaistniałą sytuacją. Robert Mazurek postanowił nie pozostawać dłużnym. Niedługo później na X zamieścił on swoją odpowiedź.

Oj, Tomku, Tomku... Na pieszczoty to trzeba sobie zasłużyć, ale po starej znajomości pójdźmy na kompromis: ty umyjesz zęby, a ja się zastanowię, okej?

- napisał. Myślicie, że konflikt rozejdzie się po kościach?

Mikołaj Bagiński zaprosił do "Tańca z gwiazdami" siostrę. Tomasz Karolak pojawił się u boku córki

Najnowsza edycja "Tańca z gwiazdami" trwa w najlepsze. W minioną niedzielę 12 października wyemitowano odcinek specjalny, w którym uczestnicy porwali do tańca swoje rodziny. Tomasz Karolak na parkiet zaprosił swoją córkę. Aktor wykonał Brodway jazz i otrzymał od jury 31. pkt. Natomiast Mikołajowi "Bagiemu" Bagińskiemu towarzyszyła siostra. Rodzeństwo zatańczyło salsę z elementami hip-hopu, czym całkowicie rozbroili zasiadających przy ławie jurorów i otrzymali maksymalną punktację.