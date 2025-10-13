Celine Dion zmaga się z zespołem sztywności uogólnionej, schorzeniem neurologicznym, które dotyka jedną osobę na milion. Piosenkarka zawiesiła jakiś czas temu trasę koncertową i występy na scenie. - Tęsknię za byciem na scenie. Na koncertach zawsze daję z siebie wszystko, a teraz nie mogę tego zrobić - mówiła ze łzami w oczach w dokumencie "Jestem: Celine Dion". Wyjątkiem był występ na igrzyskach olimpijskich. Od tego czasu piosenkarka rzadko pokazywała się publicznie. Nic dziwnego, że nowe nagranie gwiazdy poruszyło jej fanów.

Zobacz wideo Garou nagrał hit z Celine Dion. Odniósł się do jej stanu zdrowia. "Musi znaleźć swój las"

Celine Dion na nowym nagraniu. Złożyła fanom wyjątkowe życzenia

Artystka wrzuciła na swój instagramowy profil wideo z życzeniami z okazji kanadyjskiego Święta Dziękczynienia. - Dziś jest czas na zjednoczenie, powiedzenie "dziękuję" i docenienie tego, co mamy - nieważne, gdzie jesteśmy - słyszymy na nagraniu. - Dla mnie to dzień miłości, wspomnień i wdzięczności za rodzinę, przyjaciół i oczywiście was wszystkich, którzy mnie nieustannie wspieracie przez te wszystkie lata - dodała. Pod nagraniem szybko zaroiło się od komentarzy wiernych fanów, którzy od dłuższego czasu czekali na jakiś nowy materiał z piosenkarką. "Celine, jak dobrze cię widzieć! Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Wracaj do nas, dużo zdrowia!", "Dziękuję za to nagranie. Jak zawsze przemawiasz z ogromnym wdziękiem i wrażliwością. Z utęsknieniem czekamy na twój powrót", "Królowa wróciła! Jak dobrze zobaczyć cię uśmiechniętą" - czytamy. Nagranie znajdziecie na końcu artykułu.

Taka naprawdę jest Celine Dion. Garou o wszystkim nam opowiedział

Jakiś czas temu nasz reporter Marcin Wolniak miał okazję porozmawiać z kanadyjskim piosenkarzem Garou. Artysta lata temu współpracował z Celine Dion nad utworem "Sous le vant". - Myślę, że ten duet z Celine był fantastyczny i pamiętam, że to był też okres w jej karierze, kiedy chciała zrobić sobie przerwę i dlatego stwierdziła, że chce razem ze swoim teamem "wyprodukować" innego artystę międzynarodowo. Ona była wówczas numerem jeden na świecie, ale chciała przerwę. Gdy nagrywaliśmy "Sous le vant" była w ciąży z pierwszym dzieckiem i to było magiczne, bo czułem, że przychodzi jej to łatwo i potrzebuje tego - tłumaczył w rozmowie z Plotkiem. Artysta odniósł się także do jej choroby. - Uważam, że czasami robiła za dużo i teraz musi po prostu znaleźć swój las - stwierdził.