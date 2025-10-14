Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

El Dursi rozpętała burzę pełnym makijażem na porodówce. Teraz się tłumaczy
Pełny makijaż w trakcie porodu? Klaudia El Dursi nie tylko to zrobiła, ale też wprost mówi dlaczego. Nie owijała w bawełnę.
Klaudia El Dursi
Kapif, instagram.com/klaudia_el_dursi

W lipcu Klaudia El Dursi po raz trzeci została mamą. Celebrytka urodziła upragnioną córeczkę, której nadała imię Carmen. Kilka miesięcy po porodzie była prowadząca "Hotel Paradiseopublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie wykonane tuż po porodzie. Uwagę internautów przykuł jej nienaganny wygląd - miała na sobie pełny makijaż, jak z planu zdjęciowego. Sama zainteresowana w końcu postanowiła wyjaśnić, skąd wzięła się decyzja o tak starannie przygotowanym wyglądzie tuż przed porodem. To może wielu zaskoczyć. 

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o narodzinach córki. Jej syn chce wyjechać z Polski

Klaudia El Dursi rodziła w pełnym makijażu. Teraz tłumaczy, dlaczego

Nie wszyscy byli zachwyceni tym, jak zaprezentowała się Klaudia El Dursi. W sieci pojawiło się sporo komentarzy, zarówno pełnych podziwu, jak i krytyki. El Dursi postanowiła odnieść się do zamieszania podczas Q&A na Instagramie. Jak tłumaczy, makijaż nie był przypadkowy - miał pomóc jej poczuć się lepiej w tak ważnym momencie życia. "Mój wygląd podczas porodu był głośno komentowany... Nie do końca wiem, dlaczego. Kobiety zazwyczaj chodzą w makijażu - a już szczególnie na te ważne momenty w życiu" - napisała szczerze celebrytka. 

Influencerka podkreśliła też, że makijaż dodaje jej siły i pewności siebie. Właśnie tak chciała się czuć, wydając na świat córeczkę. "Make-up sprawia, że czujemy się lepiej. Jesteśmy bardziej pewne siebie, silniejsze. Tak też chciałam się czuć podczas porodu. Chciałam czuć się dobrze, pewna siebie i silna. Przy porodzie naturalnym wszystkie chwyty dozwolone. Ja postanowiłam dobrze wyglądać i nie rozmazać sobie makijażu przed urodzeniem. Udało się" - wyjaśniła.

Klaudia El Dursi szczerze o trudach macierzyństwa

Klaudia El Dursi od lat dzieli się w sieci swoją codziennością. Otwarcie mówi o blaskach i cieniach macierzyństwa, czego dowodem są jej szczere relacje z życia z noworodkiem. Jakiś czas temu celebrytka  opowiedziała o wyjątkowo trudnej nocy, podczas której jej córeczka dała jej nieźle w kość. "Dzisiejsza noc nie należała do udanych. Mała obkichała się po pachy, później zasikała łóżko i na końcu stwierdziła, że jest wyspana i bez sensu iść dalej spać" -  napisała El Dursi, pokazując zdjęcie w dresie, bez makijażu. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/13 Jak na drugie imię ma Iga Świątek, znakomita polska tenisistka?

Drugie imiona sławnych osób. Ten quiz zaskoczy cię już w 5. pytaniu. Prawie nikt nie zgarnia 13/13
Popularne