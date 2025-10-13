Poruszający wpis Ostrowskiej-Królikowskiej. Wspomina aktorkę z "Klanu"

Małgorzata Ostrowska-Królikowska od początku emisji "Klanu", czyli od 1997 roku, wciela się w Grażynę Lubicz, której pierwszym mężem był Rysiek. Teściową Grażyny była Maria, którą przez dwa lata odgrywała Halina Dobrowolska. 13 października obchodzimy 26. rocznicę śmierci aktorki. Z tego powodu kilka słów napisała Ostrowska-Królikowska.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspomina Halinę Dobrowolską. Udostępniła poruszające słowa

Halina Dobrowolska grała Marię Lubicz, ale ze względu na chorobę nowotworową, musiała zrezygnować z wizyt na planie serialu. Właśnie przez problemy zdrowotne aktorki jej postać została uśmiercona w serialu. Mówiło się, że Dobrowolska miała być tym wstrząśnięta, ale przyjęła to w milczeniu, nie komentując publicznie decyzji scenarzystów serialu. Ostatni odcinek z jej udziałem wyemitowano w telewizji w czerwcu 1999 roku. Cztery miesiące później Dobrowolska zmarła. Ostrowska-Królikowska pamiętała o rocznicy odejścia aktorki. Z tego powodu udostępniła post z nagraniem, na którym możemy zobaczyć Dobrowolską w roli Marii Lubicz. "Dziś, w 26. rocznicę śmierci, wspominamy panią Halinę Dobrowolską - aktorkę, której rola nadała 'Klanowi' serce. Maria była ukochaną mamą, babcią i prababcią rodziny Lubiczów - ciepłą, mądrą i serdeczną" - możemy przeczytać na filmiku, który udostępniła Ostrowska-Królikowska.

Halina Dobrowolska nieoczekiwanie dołączyła do obsady "Klanu"

Do dziś "Klan" pozostaje najdłużej emitowanym polskim serialem. Zanim Halina Dobrowolska dostała angaż w produkcji, grała przede wszystkim w teatrze. Mogliśmy ją również zobaczyć w "Karierze Nikodema Dyzmy". Nieoczekiwanie dla wielu aktorka pojawiła się w obsadzie telenoweli. O swojej roli wypowiedziała się w rozmowie z "Rzeczpospolitą". "Życie składa się z paradoksów. Bo czyż nie jest paradoksem, że zaczęto o mnie pisać, mówić, prosić o wywiady, autografy, spotkania nie wtedy, kiedy grałam wielkie role w teatrze i otrzymywałam świetne recenzje, lecz teraz, gdy jestem na emeryturze, najlepsze lata mam poza sobą i gram w serialu 'Klan'?" - wyjawiła wówczas.