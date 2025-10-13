Rafał Mroczek przez długi czas ukrywał swój związek z ukochaną Magdaleną. Para stanęła na ślubnym kobiercu w 2024 roku. Żona aktora jest od niego młodsza o 13 lat. W 2018 roku została finalistką Miss Polonia. Magdalena ukończyła studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, dodatkowo działała w Telewizji Polskiej - była felietonistką i reporterką w programie "Studio Raban". Para tworzy naprawdę zgrany duet. Fani z przyjemnością obserwują ich relacje z codzienności. Zakochani właśnie pochwalili się, że ukończyli budowę domu. Przed nimi jednak wciąż sporo pracy.

Zobacz wideo Rafał Mroczek buduje nowy dom. Skorzystał z pomocy znanego wśród gwiazd architekta

Rafał Mroczek pochwalił się nieruchomością. To dopiero początek

"Nowy rozdział właśnie się zaczyna" - pisał podekscytowany Mroczek. Aktor przekazał, że wraz z ukochaną właśnie odebrali klucze do nowego domu. "Miejsca, które już niedługo wypełni się naszym życiem, śmiechem i wspomnieniami" - dodał. Na przeprowadzkę przyjdzie im jeszcze trochę poczekać. Przed parą generalny remont. "Dużo pracy i jeszcze więcej emocji, ale to początek nowego etapu. Trzymajcie kciuki, żeby w tym wszystkim nie zwariować. Mimo że to nie pierwszy remont w moim życiu, ten wyjątkowo spędza mi sen z powiek" - przyznał Mroczek. Fani pogratulowali mu ukończenia budowy. "Bardzo pięknie! Gratulacje. Trzymam kciuki", "Gratulacje! Dacie radę. Jak nie wy, to kto?", "Czekam na relacje z wykończeniami" - pisali.

Jakie wykształcenie mają Mroczkowie? Nie wszyscy o tym wiedzieli

Mroczkowie to bez wątpienia najpopularniejsi bliźniacy w Polsce. Ogromny rozgłos dał im udział w serialu "M jak miłość", z którym związani są w zasadzie od samego początku. Casting do produkcji wygrali w wieku 18 lat. Okazuje się jednak, że ani Marcin, ani Rafał aktorstwa nie ukończyli. Oboje studiowali na Politechnice Warszawskiej i zdobyli tytuł inżyniera budownictwa. W zawodzie nie pracują z uwagi na lepszą alternatywę. Praca na planie "M jak miłość" dała im wiele możliwości. Swego czasu bracia brali nawet udział w "Tańcu z gwiazdami". Marcin występował u boku Edyty Herbuś, a Rafał tańczył na parkiecie z Anetą Piotrowską.