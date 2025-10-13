Świat muzyki disco polo przeżywa trudne chwile po niespodziewanej śmierci Bena Vito, a właściwie Marcina Goździewicza. Wokalista zmarł w niedzielę 12 października. Miał zaledwie 44 lata. Informację o odejściu muzyka przekazał jego syn za pośrednictwem mediów społecznościowych, a także portale poświęcone muzyce disco polo.

Nie żyje Ben Vito. Gwiazdor disco polo miał 44 lata. "Brak słów na to, co się wczoraj wydarzyło"

Jak podają znajomi i branżowe portale, Ben Vito jeszcze kilka dni wcześniej nagrywał nową piosenkę i miał zaplanowany występ na zbliżającym się festiwalu. Tuż po jego śmierci, w mediach społecznościowych pojawiło się wiele pożegnań i wspomnień. Szczególnie poruszające słowa zamieścił na Facebooku Bernard, syn Marcina Goździewicza.

"Tato, nie sądziłem, że ten dzień, ta chwila nastąpi tak szybko. Dziękuję ci za każdy moment spędzony razem, każdą rozmowę, którą przeprowadziliśmy, każdą radę, którą mi dałeś w ciężkiej chwili, i każdego przytulasa, kiedy tego potrzebowałem. Byłeś kimś więcej niż tatą. Byłeś moim mentorem i idolem życiowym. To dzięki Tobie byłem tak pogodny, jak jestem, i nauczyłem się walczyć o swoje. Brak mi słów na to, co się wczoraj wydarzyło, i mam nadzieję, że spotkamy się za x lat" - napisał na swoim Facebooku syn muzyka. "Oby w następnym życiu instrumenty same ci się stroiły, a mikrofon nagrywał tylko perfekcyjne zwrotki. Chcę, żebyś wiedział, że byłeś, jesteś i zawsze będziesz w moim sercu najważniejszym mężczyzną mojego życia. Kocham cię. Spoczywaj w pokoju" - podsumował Bernard Goździewicz.

Nie żyje Ben Vito. Muzyka disco polo żegnają znajomi z branży

Swoje poruszenie wyraził również inny wykonawca sceny disco polo - Andre, znany z przeboju "Ale Ale Aleksandra". "Trudno uwierzyć w śmierć kolegi, który wnosił do życia innych wiele radości i dobrego słowa. [...] Ben Vito pozostawił po sobie wyjątkowe utwory, które będą przypominać o jego talencie i pasji" - czytamy w jego wpisie na Facebooku.

Marcin Goździewicz karierę w świecie disco polo rozpoczął stosunkowo niedawno - w 2019 roku. Wtedy przyjął pseudonim Ben Vito i postanowił spełnić swoje muzyczne marzenia. Szybko zyskał sympatię fanów gatunku, a jego utwory zdobywały popularność w serwisach streamingowych i na festiwalach. Największe przeboje artysty to m.in. "Kaszubeczko Tyś Naj", "Bonanza", "Czerwone i bure", "Góraleczka Mała", "Daj Maleńka" czy "Mała Czarna".