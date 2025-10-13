Sonia i Maja Bohosiewicz to jedne z najbardziej rozpoznawalnych sióstr polskiego show-biznesu. Panie dzieli 14-letnia różnica wieku, przez co w sieci krążą liczne plotki i domysły na temat ich relacji. Wielu internautów uważa bowiem, że w rzeczywistości Sonia jest matką Mai. Młodsza z sióstr postanowiła odnieść się do tej sprawy i dosadnie to skomentowała.
Obecnie Maja Bohosiewicz bierze udział w "Tańcu z gwiazdami". Influencerka, którą niedawno znowu mogliśmy oglądać jako prowadzącą "Love Never Lies", ponownie zmierzyła się z plotką krążącą w mediach od lat. W rozmowie z portalem Pomponik celebrytka odpowiedziała na pytanie o to, czy Sonia nie jest w rzeczywistości jej matką. - No, jest to nieprawda... - stwierdziła Maja. Reporter serwisu postanowił drążyć tę kwestię i zapytał o to, czy prezenterka rozważa, by poddać się testom DNA i ukrócić pogłoski na temat relacji z siostrą. - Nie, nie myślałam o tym - odparła Bohosiewicz. Jeszcze przed piątym odcinkiem "Tańca z gwiazdami" portal eska.pl zapytał influencerkę o teorie spiskowe wokół jej rodziny. - Mamy odcinek rodzinny, jutro go nagrywamy. Zapraszam do mojego domu rodzinnego, poznacie moją mamę, mojego tatę, moich braci, moją siostrę już znacie i wszystkiego się dowiecie - mówiła.
Obie siostry wiele razy decydowały się na odniesienie się do medialnych pogłosek. Niegdyś Maja skomentowała plotki na Instagramie. "Sonia musiałaby mnie urodzić w wieku 14 lat, dodatkowo doszukują się u mnie upośledzenia umysłowego w postaci FAS, czyli choroby alkoholowej, czyli była nieletnia i n******a. A mój mąż, nieślubny syn prezydenta Kwaśniewskiego, ma apartamenty w Ustce i utrzymuje go mama i też nie wiadomo dlaczego ze mną jest, bo on bogaty i przystojny, a ja brzydka, biedna i jeszcze opóźniona w rozwoju" - stwierdziła ostro. Sonia przed laty również postawiła sprawę jasno, odnosząc się do pytań internautów na Instagramie. "Fałsz! Ani Maja, ani Mateusz. Są moim rodzeństwem i naszego brata Łukasza. Jest nas czworo" - napisała aktorka.
