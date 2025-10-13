Sonia i Maja Bohosiewicz to jedne z najbardziej rozpoznawalnych sióstr polskiego show-biznesu. Panie dzieli 14-letnia różnica wieku, przez co w sieci krążą liczne plotki i domysły na temat ich relacji. Wielu internautów uważa bowiem, że w rzeczywistości Sonia jest matką Mai. Młodsza z sióstr postanowiła odnieść się do tej sprawy i dosadnie to skomentowała.

Zobacz wideo Bohosiewicz o dzieciach. Tak przeżywają "Taniec z gwiazdami"

Maja Bohosiewicz odniosła się do popularnej plotki dotyczącej jej siostry

Obecnie Maja Bohosiewicz bierze udział w "Tańcu z gwiazdami". Influencerka, którą niedawno znowu mogliśmy oglądać jako prowadzącą "Love Never Lies", ponownie zmierzyła się z plotką krążącą w mediach od lat. W rozmowie z portalem Pomponik celebrytka odpowiedziała na pytanie o to, czy Sonia nie jest w rzeczywistości jej matką. - No, jest to nieprawda... - stwierdziła Maja. Reporter serwisu postanowił drążyć tę kwestię i zapytał o to, czy prezenterka rozważa, by poddać się testom DNA i ukrócić pogłoski na temat relacji z siostrą. - Nie, nie myślałam o tym - odparła Bohosiewicz. Jeszcze przed piątym odcinkiem "Tańca z gwiazdami" portal eska.pl zapytał influencerkę o teorie spiskowe wokół jej rodziny. - Mamy odcinek rodzinny, jutro go nagrywamy. Zapraszam do mojego domu rodzinnego, poznacie moją mamę, mojego tatę, moich braci, moją siostrę już znacie i wszystkiego się dowiecie - mówiła.

To nie pierwszy raz, gdy Maja Bohosiewicz komentuje tę sprawę

Obie siostry wiele razy decydowały się na odniesienie się do medialnych pogłosek. Niegdyś Maja skomentowała plotki na Instagramie. "Sonia musiałaby mnie urodzić w wieku 14 lat, dodatkowo doszukują się u mnie upośledzenia umysłowego w postaci FAS, czyli choroby alkoholowej, czyli była nieletnia i n******a. A mój mąż, nieślubny syn prezydenta Kwaśniewskiego, ma apartamenty w Ustce i utrzymuje go mama i też nie wiadomo dlaczego ze mną jest, bo on bogaty i przystojny, a ja brzydka, biedna i jeszcze opóźniona w rozwoju" - stwierdziła ostro. Sonia przed laty również postawiła sprawę jasno, odnosząc się do pytań internautów na Instagramie. "Fałsz! Ani Maja, ani Mateusz. Są moim rodzeństwem i naszego brata Łukasza. Jest nas czworo" - napisała aktorka.

