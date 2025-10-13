Chociaż Klaudia El Dursi zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Top Model", a widzowie pokochali ją również dzięki prowadzeniu "Hotel Paradise", to obecnie zrobiła sobie przerwę od telewizji. Wszystko dlatego, że kilka tygodni temu powitała na świecie pierwszą córkę. Teraz celebrytka wróciła pamięcią do przeszłości i ujawniła, jak trudny był dla niej czas zmagań z poważnymi problemami zdrowotnymi i chronicznym lękiem, który wyczerpywał jej siły.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o narodzinach córki. Jej syn chce wyjechać z Polski

Klaudia El Dursi wraca wspomnieniami do trudnego okresu w swoim życiu. Mierzyła się z licznymi dolegliwościami

W szczerym wpisie na Instagramie El Dursi przyznała, że ważąc zaledwie 47 kg przy wzroście 174 cm, każdego dnia musiała walczyć o każdy posiłek i łyk wody. "To był straszny czas w moim życiu (...) Walka o każdy kęs i łyk wody. (...) Po szeregu różnych leczeń, antybiotyków i prób diet eliminacyjnych doszło do tego, że nie jadłam już prawie nic. Ciągle źle się czułam, miałam przeróżne dolegliwości ze strony układu pokarmowego, doszedł do tego lęk… I wtedy postanowiłam, że czas pomóc sobie, zaczynając od głowy" - wyznała.

Przez długi czas testowała różne metody leczenia, a mimo to jej ciało słabło, a dolegliwości ze strony układu pokarmowego utrudniały normalne funkcjonowanie. Klaudia zmagała się m.in. z przepukliną rozworu przełykowego, refluksem, helicobacter, IMO, zespołem jelita drażliwego oraz SIBO. Przez wiele miesięcy celebrytka szukała skutecznej pomocy, jednak dopiero moment, gdy postanowiła zadbać również o psychikę, przyniósł przełom. Rozpoczęła także terapię farmakologiczną, a po jej zakończeniu poczuła znaczną poprawę. "Nigdy nie było lepiej. Leki odstawiłam i tak już zostało. Mam nadzieję, że to zamknięty rozdział w moim życiu" - wyjawiła.

Klaudia El Dursi Otwórz galerię

Klaudia El Dursi poddała się zabiegowi, by móc karmić córkę

Niedawno modelka powitała na świecie córkę Carmen. Odpowiedziała na pytania fanów. Jedno z nich dotyczyło karmienia piersią - czy El Dursi odczuwała ból w jego trakcie? Okazuje się, że celebryta miała problemy tylko przez pierwsze tygodnie. "Oszczędziła mnie w przeciwieństwie do chłopaków, którzy poranili sutki do krwi do tego stopnia, że Jasiu raz jak ulał, to na czerwono" - przekazała. "Bez obaw dziewczyny. Dyskomfort przy karmieniu szybko mija. Później już czysta przyjemność i najcudowniejsze chwile - dodała. El Dursi ujawniła również, że na długo przed ciążą pojawiła się u niej torbiel na piersi, co przy karmieniu było bardzo bolesne. "W obawie przed tym, że zaburzy to laktację, zdecydowałam się biopsją usunąć tę torbiel (wątpliwa przyjemność). Udało się i teraz wszystko jest dobrze" - dowiedzieliśmy się.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.