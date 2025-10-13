Z najnowszego vloga Mikołaja Bagińskiego dowiadujemy się o jego nieoczekiwanym spotkaniu z Robertem Mazurkiem w redakcji Kanału Zero. 24-letni influencer, obecnie uczestnik "Tańca z gwiazdami", chciał przywitać się z dziennikarzem, jednak sytuacja potoczyła się zupełnie, inaczej niż się spodziewał.

Tomasz Karolak nie szczędził gorzkich słów. Tak skomentował zachowanie Roberta Mazurka

Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że Mazurek na gest influencera zareagował chłodno i w ironiczny sposób pouczył Bagińskiego o etykiecie. - Ja ci podaję rękę pierwszy, cześć - stwierdził dziennikarz. - Dobrze. Mikołaj. A taka jest, tak się… - odpowiedział zaskoczony Bagi. - Jak podejdziesz do prezydenta, to polecisz do niego z łapą pierwszy? - dodał Mazurek. Bagi szybko wyjaśnił, że jego intencją była zwykła uprzejmość. - Serio tak miałem, że odebrałbym to jako kulturalne - stwierdził. W dalszej części opublikowanego w serwisie YouTube nagrania możemy zobaczyć, że Mikołaj Bagiński opowiedział o całej sytuacji Tomaszowi Karolakowi, który nie krył oburzenia. - Niech on się w d**ę pocałuje k***a ten cwaniak, dobra. Co to ma być, daj spokój. Co to za k***a zwracanie uwagi, co on jest k***a kobietą. A weź - komentował aktor, wyraźnie stając w obronie influencera.

Mikołaj Bagiński zachwycił w "Tańcu z gwiazdami". Na parkiecie towarzyszyła mu siostra

Mikołaj Bagiński od początku 17. edycji "Tańca z gwiazdami" wzbudza ogromne emocje. Bagi występuje parze z profesjonalną tancerką Magdaleną Tarnowską, jednak w piątym odcinku show na parkiecie pojawiła się jeszcze jedna wyjątkowa osoba - jego siostra Matylda. Ich wspólny występ poruszył zarówno jury, jak i publiczność. Razem z Tarnowską zaprezentowali pełną energii salsę z elementami hip-hopu, która natychmiast porwała widownię. Występ zachwycił jurorów - cała trójka otrzymała maksymalną liczbę 40 punktów, co było dla influencera ogromnym wzruszeniem i jego najwyższą notą w tym sezonie. Nagranie z występu błyskawicznie obiegło media społecznościowe, zalewając internet falą pozytywnych komentarzy. "Piękne i wzruszające!", "Wow! Cudowne", "Matysia - prawdziwa gwiazda" - pisali rozentuzjazmowani fani.