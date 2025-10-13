Klaudia El Dursi o problemach z karmieniem piersią. Zdecydowała się na zabieg

Klaudia El Dursi 26 lipca powitała na świecie córkę. Modelka jest już mamą chłopców i już od nastoletnich lat marzyła o dziewczynce. "Są pewne sytuacje w życiu, których nie da się opisać. Takie, dla których nie ma odpowiednich słów - tak wzniosłych, pełnych miłości i wdzięczności. To właśnie jedna z takich sytuacji, jak marzenie nastoletniej Klaudii, która pragnęła, aby w przyszłości mieć córeczkę, staje się rzeczywistością" - ogłosiła w mediach społecznościowych. Ostatnio modelka wyjawiła, że macierzyństwo daje jej mocno w kość. Wspomniała m.in. o nieprzespanych nocach (więcej przeczytasz tutaj). Tym razem El Dursi zorganizowała Q&A dla fanów i opowiedziała o problemach z karmieniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Klaudia El Dursi o narodzinach córki. Jej syn chce wyjechać z Polski

Klaudia El Dursi odpowiedziała na pytania fanów. Mówi o problemie związanym z karmieniem

Klaudia El Dursi postanowiła zorganizować sesję Q&A, podczas której odpowiedziała na pytania odnośnie macierzyństwa. Prezenterka "Hotelu Paradise" została zapytana przez jedną ze swoich obserwatorek, czy odczuwała ból przy karmieniu piersią, kiedy na świat przyszła jej córka. El Dursi opowiedziała, że tylko przez pierwsze tygodnie. Wspomniała także o tym, jak wyglądało to w przypadku jej synów. "Oszczędziła mnie w przeciwieństwie do chłopaków, którzy poranili sutki do krwi do tego stopnia, że Jasiu raz jak ulał to na czerwono" - wyjawiła modelka. W dalszej części wpisu pocieszyła swoje obserwatorki.

Bez obaw dziewczyny. Dyskomfort przy karmieniu szybko mija. Później już czysta przyjemność i najcudowniejsze chwile

- dodała.

Klaudia El Dursi przeszła zabieg. "Biopsją usunęłam tę torbiel. Teraz wszystko jest dobrze"

Klaudia el Dursi opowiedziała także o innym problemie. Jak się okazuje, na długo przed ciążą pojawiła się u niej torbiel na piersi, co przy karmieniu było bardzo bolesne. Klaudia El Dursi zdecydowała się na zabieg, bo bała się, że w konsekwencji nie będzie mogła karmić córki. "W obawie przed tym, że zaburzy to laktację, zdecydowałam się biopsją usunąć tę torbiel (wątpliwa przyjemność). Udało się i teraz wszystko jest dobrze" - podsumowała modelka.