Widzowie Konkursu Chopinowskiego wściekli. Organizator odpowiada... memem

Podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który trwa od 2 do 23 października, doszło do kontrowersji niezwiązanej bezpośrednio z samymi występami. Słuchacze skarżą się w sieci na zakłócenia w postaci kaszlu, spadających przedmiotów i ogólnego hałasu, które słychać podczas kolejnych przesłuchań. Teraz postanowił zareagować sam organizator konkursu. W mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina pojawiła się nietypowa grafika. O co chodzi?
Grafika autorstwa Janka Kozy, która pojawiła się na Facebooku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, to satyryczny komentarz do sytuacji, która rozegrała się podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Chodzi o głośne i irytujące w ocenie słuchaczy odgłosy kaszlu dobiegające z widowni, które miały rozpraszać zarówno wykonawców, jak i słuchaczy online. Na grafice widzimy siedzącego na krześle mężczyznę, który kaszle. "Khe, khe" - czytamy. W sali koncertowej zamiast publiczności siedzą... uczestnicy konkursu - każdy przy swoim fortepianie. Nad sceną widnieje zaś ironiczny napis: "Uczestnicy konkursu chopinowskiego słuchają kaszlu w wykonaniu publiczności".
Nie da się więc ukryć, że rysownik odwrócił sytuację - to nie widzowie słuchają muzyki, lecz pianiści słuchają koncertu... kaszlu, który "wykonuje" publiczność. Janek Koza, znany z groteskowych i ironicznych prac pokazał, że na prestiżowym konkursie zamiast skupienia na muzyce, mówi się o kaszlących.
Grafika opublikowana w mediach społecznościowych w ramach współpracy z Muzeum Karykatury w Warszawie, błyskawicznie przyciągnęła uwagę internautów, którzy w większości podeszli do sprawy z dystansem i wyrozumiałością. "Kaszlando jest wpisane w konkurs", "A to mają się udusić? Wyrozumiałości trochę! Jesień zaczęła rządzić światem", "Słuchacz chwilami czuje się jak uczestnik sanatoryjnego turnusu pulmonologicznego" - czytamy.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!