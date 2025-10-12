Widzowie Konkursu Chopinowskiego wściekli. Organizator odpowiada... memem

Podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, który trwa od 2 do 23 października, doszło do kontrowersji niezwiązanej bezpośrednio z samymi występami. Słuchacze skarżą się w sieci na zakłócenia w postaci kaszlu, spadających przedmiotów i ogólnego hałasu, które słychać podczas kolejnych przesłuchań. Teraz postanowił zareagować sam organizator konkursu. W mediach społecznościowych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina pojawiła się nietypowa grafika. O co chodzi?

Konkurs Chopinowski. Organizator zażartował z widowni za pomocą grafiki. Poszło o... kaszel

Grafika autorstwa Janka Kozy, która pojawiła się na Facebooku Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, to satyryczny komentarz do sytuacji, która rozegrała się podczas XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Chodzi o głośne i irytujące w ocenie słuchaczy odgłosy kaszlu dobiegające z widowni, które miały rozpraszać zarówno wykonawców, jak i słuchaczy online. Na grafice widzimy siedzącego na krześle mężczyznę, który kaszle. "Khe, khe" - czytamy. W sali koncertowej zamiast publiczności siedzą... uczestnicy konkursu - każdy przy swoim fortepianie. Nad sceną widnieje zaś ironiczny napis: "Uczestnicy konkursu chopinowskiego słuchają kaszlu w wykonaniu publiczności".

Nie da się więc ukryć, że rysownik odwrócił sytuację - to nie widzowie słuchają muzyki, lecz pianiści słuchają koncertu... kaszlu, który "wykonuje" publiczność. Janek Koza, znany z groteskowych i ironicznych prac pokazał, że na prestiżowym konkursie zamiast skupienia na muzyce, mówi się o kaszlących.

Internauci zareagowali na grafikę o kaszlu na Konkursie Chopinowskim. "Wyrozumiałości trochę"

Grafika opublikowana w mediach społecznościowych w ramach współpracy z Muzeum Karykatury w Warszawie, błyskawicznie przyciągnęła uwagę internautów, którzy w większości podeszli do sprawy z dystansem i wyrozumiałością. "Kaszlando jest wpisane w konkurs", "A to mają się udusić? Wyrozumiałości trochę! Jesień zaczęła rządzić światem", "Słuchacz chwilami czuje się jak uczestnik sanatoryjnego turnusu pulmonologicznego" - czytamy.