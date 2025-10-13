Fatalne wieści o Michaelu J. Foxie. Chorujący na Parkinsona aktor wyznał prawdę o stanie zdrowia

Michael J. Fox, znany na całym świecie z roli Marty'ego McFly'a w kultowej trylogii "Powrót do przyszłości", wyznał w rozmowie z "The Sunday Times", że jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Aktor cierpiący od lat na chorobę Parkinsona przyznał, że nie porusza się już samodzielnie jak dawniej, a każdy krok wiąże się z ryzykiem bolesnych urazów.

REKLAMA

Zobacz wideo Maffashion tak dba o siebie przy chorej tarczycy. Z tego rezygnuje

Michael J. Fox przyznaje się do pogarszającego się stanu zdrowia. "Nie chodzę już zbyt wiele"

Fox został zdiagnozowany w 1991 roku, mając 29 lat. Od tego czasu otwarcie mówi o swoim życiu z tą nieuleczalną chorobą i mimo że średnia długość życia po rozpoznaniu objawów choroby Parkinsona wynosi od 10 do 20 lat, aktor wciąż jest aktywny zawodowo i społecznie - dziś ma 64 lata. W niedawnej rozmowie dla "The Sunday Times" ujawnił nowe fakty na temat swojego stanu zdrowia. - Teraz nie forsuję się, nie chodzę już tak dużo. Mogę chodzić, ale nie wygląda to zbyt ładnie i jest trochę niebezpieczne - przyznał szczerze.

Aktor wspomniał także o poważnych urazach, które odniósł w ostatnich latach. - To naprawdę niesamowite, co udało mi się złamać. W ciągu trzech lat złamałem łokieć, złamałem rękę, dostałem poważnej infekcji w dłoni i prawie straciłem palec - wyznał Michael J. Fox.

Michael J. Fox nie tylko choruje, ale wspiera badania nad leczeniem Parkinsona

Postępująca choroba zmusiła Foxa do zakończenia kariery aktorskiej w 2020 roku. Mimo to nie zrezygnował całkowicie z pracy - wrócił przed kamerę, grając w serialu Apple TV+ "Shrinking", w którym zagrał postać cierpiącą właśnie na Parkinsona. - To był pierwszy raz, kiedy pojawiłem się na planie. Nie musiałem się martwić, czy jestem zbyt zmęczony, czy kaszlę, czy coś innego. Po prostu to robię - powiedział w wywiadzie. Michael J. Fox nie tylko zmaga się z chorobą, ale także aktywnie wspiera badania nad jej leczeniem. Jego fundacja - Michael J. Fox Foundation - zebrała już ponad 2 miliardy dolarów na rozwój badań i terapii choroby Parkinsona.

W 2025 roku ukazała się piąta książka aktora zatytułowana "Future Boy", a sam Michael J. Fox został uhonorowany Prezydenckim Medalem Wolności - najwyższym cywilnym odznaczeniem w USA, za swoje działania na rzecz osób dotkniętych Parkinsonem.