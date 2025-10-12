Zofia Zborowska słynie ze swojej szczerości i bezpośredniości. Aktorka nie boi się poruszać tematów, których inni często unikają - od kwestii społecznych po bardzo osobiste refleksje. Na Instagramie regularnie organizuje sesje Q&A, podczas których odpowiada na pytania fanów bez ogródek. Ostatnio jeden z internautów postanowił wykorzystać taką okazję, by porozmawiać ze Zborowską na temat wiary. Jej słowa wywołały ogromne poruszenie.

Zofia Zborowska ostro o religii. Wyjaśniła, dlaczego jest niewierząca. "Mamy XXI wiek"

Ci, którzy obserwują Zborowską, doskonale wiedzą, jakie jest jej podejście do wiary. Jeden z fanów postanowił zgłębić temat jeszcze bardziej. "Czemu jesteś niewierząca?" - zapytał wprost. W odpowiedzi dostał obszernie spisane przemyślenia Zborowskiej. "Bo mamy XXI wiek i (jak dla mnie) oczywiste jest, że każda religia (bez wyjątku) została stworzona po to, aby władać ludźmi. Dlatego np. wiele lat Biblii się nie tłumaczyło i czytało się ją w kościele po łacinie lub po grecku. Co oznaczało, że ogromna część ludzi nie miała pojęcia, czego słucha, ale brzmiało poważnie, mistycznie, tajemniczo" - zaczęła. Aktorka podkreśliła, że nie ma nic do ludzi głębokowierzących. "Serio, dla mnie ważne jest, żeby być dobrym człowiekiem i tyle. No i żeby fakt, że ktoś wierzy w Pana Boga, nie sprawiał, że ja również mam w niego wierzyć, bo nie jest to jedyna i absolutna prawda" - dodała. W galerii znajdziecie jej pełną odpowiedź.

Zofia Zborowska o obchodzeniu Wigilii. "Nie widzę problemu"

Niektórzy zaczęli się zastanawiać, dlaczego Zborowska obchodzi chrześcijańskie święta, skoro nie jest osobą wierzącą. Aktorka odpowiedziała wprost. "Ja obchodzę rodzinne spotkanie" - zaznaczyła na wstępie. "Mamy w rodzinie wiele osób, które wierzą, więc nie widzę problemu, żeby uszanować ich podejście do tematu i podzielić się z nimi opłatkiem lub zaśpiewać kolędy. Btw kolędy to jest coś absolutnie najpiękniejszego. I myślę, że żaden ksiądz nigdy nie przybliżył mnie do 'wiary' jak właśnie kolędy" - tłumaczyła.