Diane Keaton odeszła 11 października w wieku 79 lat, zostawiając po sobie niezatarty ślad w historii kina. Ikona Hollywood, której kariera trwała ponad pięć dekad, zachwycała nie tylko talentem aktorskim, ale też charyzmą i wyjątkową osobowością. W swoim ostatnim poście na Instagramie gwiazda podzieliła się pełnymi radości chwilami.

REKLAMA

Zobacz wideo Majka Jeżowska w żałobie. Opowiada o śmierci byłego partnera

Diane Keaton przed śmiercią podzieliła się ciepłymi momentami z pupilem. Jak post chwyta za serce

Na opublikowanym 11 kwietnia w sieci zdjęciu Diane Keaton uwieczniła swojego ukochanego psa - Golden Retrievera, Reggiego, w momencie zabawy i leżenia na poduszce. Chociaż post powstał we współpracy z marką, promującą produkty do domu i stylu życia, to przede wszystkim emanował osobistą radością i miłością Keaton do zwierząt. Jak podaje "People", Reggie towarzyszył Diane od 2020 roku i wielokrotnie pojawiał się na jej profilu, stając się nieformalnym bohaterem jej mediów społecznościowych. Ostatni wpis aktorki pokazuje jej codzienną pasję do życia i prostych przyjemności - momenty pełne ciepła, spokoju i autentycznego szczęścia. Fotografia z ukochanym psem stała się symbolicznym pożegnaniem, przypominając fanom, jak wiele radości potrafiła wnosić w życie innych, zarówno na ekranie, jak i poza nim.

Diane Keaton pozostawiła po sobie pogrążonych w żałobie bliskich. Przyjaciele nie wiedzieli, w jak poważnym stanie się znajduje

Niedługo po odejściu Diane Keaton w sieci pojawiły się setki wpisów i wspomnień, a także doniesienia dotyczące jej ostatnich miesięcy życia - wszystko wskazuje na to, że aktorka zmagała się z ciężką chorobą. Jak ujawnia "People", przyjaciele Diane Keaton nie zdawali sobie sprawy z powagi sytuacji. "Jej stan pogorszył się bardzo nagle, co było ogromnym ciosem dla wszystkich, którzy ją kochali. To było tak niespodziewane, zwłaszcza w przypadku osoby o takiej sile i energii" - przekazało źródło. W ostatnich miesiącach życia aktorkę otaczała jedynie najbliższa rodzina, która postanowiła zachować wszystko w pełnej dyskrecji. Nawet długoletni przyjaciele nie mieli pełnej wiedzy o jej stanie.