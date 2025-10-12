11 października media obiegła smutna wiadomość o śmierci Diane Keaton. Aktorka miała 79 lat. Informację o śmierci gwiazdy przekazała redakcja "People", która otrzymała potwierdzenie od rodziny. W sieci pojawiają się setki poruszających wpisów i wspomnień. Wraz z nimi zaczynają wypływać również nowe informacje dotyczące jej ostatnich miesięcy życia. Wszystko wskazuje na to, że aktorka chorowała.

Zobacz wideo Diane Keaton odeszła nagle. Bliscy długo ukrywali, co się z nią działo

Diane Keaton nie żyje. Przyjaciele mieli nie wiedzieć o jej stanie zdrowia

Jak donosi redakcja "People", najbliżsi przyjaciele Diane Keaton mieli nie być świadomi, że w ostatnich miesiącach stan zdrowia aktorki gwałtownie się pogorszył. "Jej stan pogorszył się bardzo nagle, co było ogromnym ciosem dla wszystkich, którzy ją kochali. To było tak niespodziewane, zwłaszcza w przypadku osoby o takiej sile i energii" - przekazało źródło, dodając, że w ostatnich miesiącach życia Diane otaczała jedynie najbliższa rodzina, która zdecydowała się zachować wszystko w pełnej dyskrecji. Nawet wieloletni przyjaciele nie byli w pełni świadomi, co się dzieje.

Śmierć aktorki wstrząsnęła także jej fanami. "Najdroższa Diane, będziemy tęsknić za twoim stylem, humorem i wdziękiem. Jesteś prawdziwą królową, która wybrukowała drogę tak wielu. Kochamy cię", "Jestem tak smutna, że nie ma cię już z nami, Diane. Ty i twoja praca - byliście tak wielką częścią mojego życia. Dziękuję" - pisali. Aktorkę pożegnały też znane gwiazdy. Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos po jej śmierci, był dziennikarz Piers Morgan. "Jedna z najwybitniejszych aktorek w historii Hollywood, a prywatnie niezwykle ciepła i pełna uroku kobieta. Smutna wiadomość" - napisał.

Diane Keaton przez lata zmagała się z zaburzeniami odżywiania

Przez całą swoją wybitną karierę Diane Keaton zachwycała elegancją, inteligencją i niepowtarzalnym urokiem. Jednak za jej promiennym wizerunkiem kryły się trudne doświadczenia. Aktorka przez lata zmagała się z bulimią oraz problemami z samoakceptacją i zdrowiem psychicznym, o których mówiła z odwagą i szczerością. W wywiadzie z 2014 roku Keaton ujawniła, że zaburzenia odżywiania zaczęły się w wieku dwudziestu lat, gdy otrzymała rolę w broadwayowskim musicalu "Hair". Jak podaje magazyn "People", reżyser miał zaproponować jej główną rolę pod warunkiem, że schudnie. To właśnie wtedy rozpoczęła się jej trudna i niezdrowa relacja z jedzeniem.