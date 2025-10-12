Trwa XIX Konkurs Chopinowski. W tym roku 84 pianistów z całego świata zaprezentowało w Warszawie swoje umiejętności. Etap II, do którego przeszło 40 (w tym czterech Polaków), rozpoczął się 9 października. W sobotę wystąpił Piotr Pawlak. Jakie emocje towarzyszyły widzom podczas jego występu?

Konkurs Chopinowski. Piotr Pawlak poruszył widzów

Piotr Pawlak urodził się w 1998 roku w Gdańsku. To nie tylko pianista, lecz także matematyk. W I etapie Konkursu Chopinowskiego zachwycił jurorów, którzy docenili jego umiejętności. 11 października po raz kolejny mieliśmy przyjemność posłuchać jego ponad półgodzinnego koncertu w Filharmonii Narodowej w Warszawie. - Wieczorną sesję uwieńczy występ pana Piotra Pawlaka z Polski - zapowiedziała prowadząca Monika Podolak, która od pierwszej chwili oczarowała fanów konkursu. Już pierwsze dźwięki zachwyciły widzów. "Kocham jego styl", "Coś pięknego", "Czuję Chopina" - to komentarze, jakie od razu pojawiły się pod relacją online konkursu na YouTube. Po chwili jednak niektórzy zwrócili uwagę na to, że "zaczął kaleczyć" i "popełniać za dużo błędów". Takich opinii było jednak niewiele, a przeważały zachwyty. "Ale emocje", "Emocjonalnie, z serduchem", "Absolutnie kocham ten występ" - to tylko przykłady wiadomości. Niektórzy byli jednak źli na publiczność znajdującą się w auli. W tym roku najwięcej emocji oprócz pianistów budzi zebrana publiczność. Odgłosów z sali nie zabrakło także podczas występu Polaka 11 października. "Kaszlące osoby psują atmosferę tego występu" - zarzucają internauci. To nie pierwszy raz, kiedy zwrócono na to uwagę. Przeczytacie o tym tutaj: Widzowie Konkursu Chopinowskiego rozjuszeni. Poszło o występ Polaka. "Czy ktoś zrobi porządek?".

Niektórzy uznali, że Piotr Pawlak powinien przejść do kolejnego etapu. "Mocny kandydat do podium", "Faworyt" - czytamy. Czy naszego pianistę doceni jury? Dowiemy się już niebawem, bowiem w niedzielę 12 października odbędą się ostatnie występy w ramach tej części wydarzenia. Następny etap rozpocznie się 14 października. Dajcie znać w naszej sondzie, czy waszym zdaniem Polacy mają szansę na zwycięstwo. Za to zdjęcia z XIX Konkursu Chopinowskiego znajdziecie poniżej:

Konkurs Chopinowski. Występy Polaków budziły skrajne emocje

Konkurs Chopinowski niezmiennie wywołuje wielkie emocje, zwłaszcza gdy na scenie pojawiają się polscy pianiści. Podczas drugiego dnia II etapu XIX Konkursu Chopinowskiego wystąpił Adam Kałduński. Jak się szybko okazało, spore zamieszanie wywołał... jego strój - czerwona, jedwabna koszula. Widzowie w komentarzach byli mocno podzieleni. Jedni krytykowali: "Duży minus za ubiór. To jest konkurs międzynarodowy", "Chopin oczywiście nie pojawiłby się bez fraka, powinna być dyskwalifikacja za brak fraka u każdego?". Inni z kolei bronili pianisty: "To konkurs pianistyczny. Nie oceniamy, co kto założył", "Wy mu po prostu zazdrościcie tej koszuli" - mogliśmy przeczytać. Z kolei w pierwszym dniu drugiego etapu XIX Konkursu Chopinowskiego wystąpił Piotr Alexewicz. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele entuzjastycznych komentarzy na temat jego występu. Internauci chwalili jego interpretację. "Świetna dynamika. Czegoś takiego jeszcze nie słyszałem", "Świetnie buduje emocje, dobre tempo. Na pewno przejdzie do kolejnego etapu", "Przejścia między jednym utworem a drugim są genialne" - mogliśmy przeczytać.