Zagraniczni turyści, którzy odwiedzają Polskę, chętnie publikują w mediach społecznościowych materiały dotyczące naszego kraju. W wielu przypadkach zachwalają polskie miasta, jedzenie, jak i samych Polaków. Jenny Salazar z Los Angeles postanowiła pójść o jeden krok dalej i zdecydowała przeprowadzić się do Warszawy. Tiktokerka pokazuje w mediach społecznościowych, jak wygląda jej życie w stolicy, nie kryjąc przy tym zachwytu nad Polską.

Przeprowadziła się z USA do Polski. Na TikToku ujawniła, za co kocha nasz kraj

Młoda twórczyni publikuje filmiki, na których dzieli się swoimi przemyśleniami na temat życia w Polsce, pokazując przy tym swoją codzienność jako Amerykanki w europejskim kraju. Choć większość z jej postów nie posiada olbrzymich zasięgów, jedno z nagrań stało się viralem i osiągnęło ponad 260 tys. wyświetleń. Salazar wymieniła w filmiku osiem powodów, przez które zakochała się w Polsce. Wspomniała o: czystości, bezpieczeństwie, komunikacji miejskiej, architekturze, parkach, jedzeniu, naturze oraz życiu nocnym.

Tiktok Jenny stał się na tyle popularny, że postanowiły napisać o nim niemieckie media. Dziennikarze zwrócili przy tym uwagę, że dziewczyna odpowiedziała pewnemu internaucie na pytanie o to, jak czuje się po przeprowadzce. "Żyję tu pełnią życia" - odpisała Salazar, podkreślając też, że "nie może uwierzyć, że jej się to udało".

Za to Polacy cenią swój kraj. W komentarzach pod tiktokiem znalazła się masa wpisów

Pod wpisem Jenny prędko zaroiło się też od komentarzy Polaków, którzy podzielają jej zdanie. Nasi rodacy chętnie dzielili się własnymi odpowiedziami, dotyczącymi tego, za co kochają swój kraj. "Podróżowałam i nadal podróżuję, niemalże wszędzie czuje się dobrze. Niemniej jednak zawsze najlepiej jest w domu", "Ja to chyba najbardziej cenię pyszne jedzonko w Polsce, zawsze jak wracam z wakacji, to tęsknię za naszym pysznym chlebem, pierogami i ulubionymi restauracjami", "Piękna nasza Polska cała", "Zabrakło przynajmniej jednego. Ludzie... Przeważnie są naprawdę wspaniali. Pomocni, weseli, życzliwi" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.