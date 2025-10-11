Anna Lewandowska, choć rozwija też własną markę osobistą, należy przy tym do grona najbardziej znanych żon piłkarzy na świecie. Druga połówka Roberta Lewandowskiego postanowiła tym razem podzielić się z obserwatorami swoimi przemyśleniami na temat filmu dokumentalnego o Victorii Beckham. Gwiazdę skłonił ten materiał do kilku przemyśleń.

Anna Lewandowska szczerze o Victorii Beckham. Podzieliła się z fanami przemyśleniami

"Właśnie skończyłam oglądać trzyodcinkowy dokument o Victorii Beckham. Myślę, że dla wielu kobiet może być to źródło inspiracji - ale też możliwość zrozumienia, jak wygląda życie kobiety znanej, obserwowanej i ocenianej z każdej strony" - zaczęła we wpisie na InstaStories Lewandowska. Dalej wspomniała o pewnych podobieństwach, które dostrzega między sobą a brytyjską gwiazdą.

Nie ukrywam, że w niektórych fragmentach odnalazłam odrobinę siebie. Oczywiście, nie porównuję się do Victorii ani do jej ogromnego sukcesu, ale w mikroskali dostrzegam podobne emocje, momenty i wyzwania

- kontynuowała trenerka, odnosząc się też do faktu, iż często kobiety jej pokroju są oceniane przez pryzmat m.in. ich mężów. "Niezależnie od tego, jaką ścieżką idziemy - czy jesteśmy rozpoznawalne, czy nie - kobiety często bywają oceniane przez pryzmat stereotypów, statusu czy partnera, a nie przez swoją ciężką pracę, pasję i konsekwencję" - napisała Lewandowska. Na koniec wpisu gwiazda postanowiła zachęcić obserwatorów, by obejrzeli dokumenty zarówno o Victorii, jak i o Davidzie Beckhamie. "Ten dokument to dla mnie mała lekcja empatii, ale też przypomnienie, że każda z nas ma swoją historię i swoją siłę. Polecam szczególnie paniom - zarówno 'Beckham', jak i 'Victoria'. To niezwykle ciekawe spojrzenie na dwoje ludzi, którzy przez lata wspólnie budowali swoje życie, karierę i marzenia. Ikony stylu, sportu i popkultury. Gratulacje dla nich obojga" - podsumowała żona piłkarza.

Anna Lewandowska ma więcej wspólnego z Victorią Beckham. Niedawno pokazała się w takiej sukience

Lewandowska dołączyła do innych gwiazd, które wybrały się na tegoroczny paryski fashion week. Jak się okazało, celebrytka udała się akurat na pokaz marki Victorii Beckham. Dodatkowo ubrała się wtedy w jeden z projektów byłej członkini "Spice Girls" - długą, lawendową suknię z krótkim rękawem, która podkreśliła jej figurę. Zdjęcia Lewandowskiej z wydarzenia oraz komentarze fanów znajdziecie w artykule: "Lewandowska olśniewa podczas pokazu Beckham. Fani mówią jasno: Bogini".