W "halo tu polsat" przebadano pochodzenie Nicolasa Cage'a. Okazuje się, że znany aktor ma polskie korzenie. Reporterzy śniadaniówki pojechali do miejscowości, gdzie mieszkają jego krewni.
Nicolas Cage ma polskie korzenie. Udało się dotrzeć do jego krewnych
Nicolas Cage ma na koncie Oscara za rolę w "Zostawić Las Vegas". Choć przez ostatni czas grywał w krytykowanych filmach, niedawno mogliśmy go w dobrze ocenianym "Kodzie zła". Aktor zmienił nazwisko, by nie korzystać z popularności wuja Francisa Forda Coppoli. W "halo tu polsat" postanowiono prześledzić jego korzenie. Okazuje się, że Cage ma w sobie polską krew.

Nicolas Cage ma polskie korzenie. Dotarli do jego krewnych 

Jak wynika ze śledztwa, które przeprowadzono w "halo tu polsat", aktor ma polskie korzenie. - To miejsce, gdzie mieszkają prawnukowie siostry Nicolasa Cage'a - przyznał pan Krzysztof Raniowski, który badał sprawę wsi Nieborza (wieś w województwie wielkopolskim, licząca około ma 290 mieszkańców), a nie znanego aktora. Tę kwestię odkrył przypadkiem. - Dokładnie rok temu przyszedł do nas pan Krzysztof. Przyszedł nas poinformować, że prawdopodobnie z tej zagrody pochodzi prababcia Nicolasa Cage'a - przekazała mieszkanka ów domu. - Ja na początek chciałbym, żeby pan potwierdził, że to jest to domostwo, gdzie mieszkał Leon Nowak. To jest, jak się domyślam, pana dziadek. Jego mama, Marianna z domu Kaczmarek, miała siostrę, Annę i ta Anna jest prababcią bardzo znanego aktora, Nicolasa Cage'a - opisywał pan Krzysztof.

Mieszkańcy domu nie mogli uwierzyć. Dzięki starym zdjęciom, które gromadzili ich najbliżsi, wiele się udało potwierdzić. - Moja babcia miała album ze zdjęciami i zawsze oglądałam piękne, kolorowe zdjęcia od cioci z Ameryki. Pierwsze zdjęcie, które pokierowało mnie w stronę Nicolasa Cage'a, to jest to zdjęcie, na którym jest jego mama. Są podpisane - mówiła krewna aktora. - Jest nazwisko Vogelsang, rodowe nazwisko jego mamy - skomentował Raniowski. Krewna Cage'a wyjechała za granicę, a na miejscu została jej siostra i prawdopodobnie jej brat. Jego prababcia pochodziła z rodziny rolniczej. 

Brat Nicolasa Cage'a dowiedział się o sprawie. Tak zareagował 

- Anna odwiedziła Polskę ze swoją córką - dowiadujemy się z nagrania. Cage na pewno znał prababcię, gdyż krewni posiadają zdjęcie aktora z krewną. Fotografię znajdziecie w galerii. - Udało mi się skontaktować z bratem Nicolasa Cage'a, Christopherem Copollą. On wrzucił filmik do internetu z urodzin Nicolasa. Na tym filmiku był ten dom, który mamy na zdjęciach. Christopher potwierdza, że to jest ten dom w Ameryce. Christopher już wie i potwierdza tę informację. Mówił, że przeprowadzał testy genealogiczne i w 28 procentach jest Polakiem - dowiadujemy się. - Napisałam list, na którym Nicolas jeszcze nie odpowiedział, wiem, że go dostał. Może przyjedzie do Polski i zobaczy, skąd pochodzi jego rodzina - stwierdziła polska krewna aktora. 

