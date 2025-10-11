Nicolas Cage ma na koncie Oscara za rolę w "Zostawić Las Vegas". Choć przez ostatni czas grywał w krytykowanych filmach, niedawno mogliśmy go w dobrze ocenianym "Kodzie zła". Aktor zmienił nazwisko, by nie korzystać z popularności wuja Francisa Forda Coppoli. W "halo tu polsat" postanowiono prześledzić jego korzenie. Okazuje się, że Cage ma w sobie polską krew.

REKLAMA

Zobacz wideo Przyjezdni w miastach odcinają się od korzeni

Nicolas Cage ma polskie korzenie. Dotarli do jego krewnych

Jak wynika ze śledztwa, które przeprowadzono w "halo tu polsat", aktor ma polskie korzenie. - To miejsce, gdzie mieszkają prawnukowie siostry Nicolasa Cage'a - przyznał pan Krzysztof Raniowski, który badał sprawę wsi Nieborza (wieś w województwie wielkopolskim, licząca około ma 290 mieszkańców), a nie znanego aktora. Tę kwestię odkrył przypadkiem. - Dokładnie rok temu przyszedł do nas pan Krzysztof. Przyszedł nas poinformować, że prawdopodobnie z tej zagrody pochodzi prababcia Nicolasa Cage'a - przekazała mieszkanka ów domu. - Ja na początek chciałbym, żeby pan potwierdził, że to jest to domostwo, gdzie mieszkał Leon Nowak. To jest, jak się domyślam, pana dziadek. Jego mama, Marianna z domu Kaczmarek, miała siostrę, Annę i ta Anna jest prababcią bardzo znanego aktora, Nicolasa Cage'a - opisywał pan Krzysztof.

Mieszkańcy domu nie mogli uwierzyć. Dzięki starym zdjęciom, które gromadzili ich najbliżsi, wiele się udało potwierdzić. - Moja babcia miała album ze zdjęciami i zawsze oglądałam piękne, kolorowe zdjęcia od cioci z Ameryki. Pierwsze zdjęcie, które pokierowało mnie w stronę Nicolasa Cage'a, to jest to zdjęcie, na którym jest jego mama. Są podpisane - mówiła krewna aktora. - Jest nazwisko Vogelsang, rodowe nazwisko jego mamy - skomentował Raniowski. Krewna Cage'a wyjechała za granicę, a na miejscu została jej siostra i prawdopodobnie jej brat. Jego prababcia pochodziła z rodziny rolniczej.

Brat Nicolasa Cage'a dowiedział się o sprawie. Tak zareagował

- Anna odwiedziła Polskę ze swoją córką - dowiadujemy się z nagrania. Cage na pewno znał prababcię, gdyż krewni posiadają zdjęcie aktora z krewną. Fotografię znajdziecie w galerii. - Udało mi się skontaktować z bratem Nicolasa Cage'a, Christopherem Copollą. On wrzucił filmik do internetu z urodzin Nicolasa. Na tym filmiku był ten dom, który mamy na zdjęciach. Christopher potwierdza, że to jest ten dom w Ameryce. Christopher już wie i potwierdza tę informację. Mówił, że przeprowadzał testy genealogiczne i w 28 procentach jest Polakiem - dowiadujemy się. - Napisałam list, na którym Nicolas jeszcze nie odpowiedział, wiem, że go dostał. Może przyjedzie do Polski i zobaczy, skąd pochodzi jego rodzina - stwierdziła polska krewna aktora.

Nicolas CageOtwórz galerię